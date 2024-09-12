Проблемы с цифровыми транзакциями после IT-проблем были устранены.

В течение значительного периода времени жители Германии испытывали трудности при использовании своих кредитных и дебетовых карт для транзакций. Множество клиентов банков столкнулись с проблемами, в том числе с операциями по дебетовым, кредитным и giro картам. Ситуация не менялась до позднего вечера, когда официально объявили, что проблема решена. Представитель Ассоциации банковской промышленности Германии заявил: "Техническая проблема, которая временно препятствовала платежам по дебетовым и кредитным картам, устранена". В результате, все карты теперь обрабатываются в кассах розничных магазинов без каких-либо проблем.

Сначала были введены ограничения на платежи по картам, в том числе в супермаркетах и даже в банкоматах для снятия наличных. Не только отдельные банки пострадали; использование карт за границей также было нарушено. Федеральное управление безопасности в сфере информационных технологий (BSI) взяло ситуацию под контроль, общалось с заинvolved parties и соответствующими властями.

Оказалось, что причиной проблем были технические неполадки у поставщика IT-услуг и связанных с ним поставщиков, как заявили представители Ассоциации банковской промышленности Германии. Эксперты операторов и поставщиков платежных систем проанализировали масштаб и специфику проблемы, чтобы лучше понять ситуацию. К счастью, на данный момент можно исключить кибератаку как причину.

Ответственный за проблемы поставщик IT-услуг был идентифицирован как First Data, дочерняя компания американского конгломерата Fiserv, как заявил представитель. Техническая проблема, как сообщается, затронула определенные услуги по обработке.

Несмотря на решение проблемы, некоторые потребители все еще могут опасаться использовать кредитные карты из-за недавних неудобств. В будущем банки могут рассмотреть возможность внедрения систем резервного копирования, чтобы гарантировать непрерывность обслуживания в случае технических сбоев.

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