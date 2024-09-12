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ЭкономикаНовости

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт

 and  Elizabeth Wells
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Было несколько случаев временных сбоев в работе кредитных карт.
Было несколько случаев временных сбоев в работе кредитных карт.

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт

В настоящий момент возникли проблемы с оплатой с помощью определенных дебетовых и кредитных карт. Точные детали и масштаб этих проблем пока не до конца ясны. Представитель Германского комитета банковской индустрии сообщает, что предварительное расследование показывает, что несколько эмитирующих карты институтов испытывают трудности.

Подтверждено, что операции с Girocard не затронуты этими проблемами. Команда активно расследует источник и масштаб нарушений и работает над их устранением. На портале "Все нарушения" в четверное утро было зафиксировано более 500 случаев неудачных транзакций по EC и кредитным картам.

В апреле многие клиенты столкнулись с трудностями при оплате картами. В то время в основном были затронуты карты Giro, а кредитные карты время от времени также испытывали проблемы. Также были отмечены случаи нарушений в Commerzbank и Volks- и Raiffeisenbanks.

В мае 2022 года проблемы с карточными платежами продолжались несколько дней. Причиной было установлено программное обеспечение на выбранных карточных устройствах, произведенных Verifone, и сервисе оплаты Payone. В то время был выпущен программный update, который успешно решил проблему.

Если проблемы с карточными платежами не будут решены в ближайшее время, это может оказать влияние на экономику. Несмотря на трудности с дебетовыми и кредитными картами, операции с Girocard не затронуты.

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