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Проблематическая неисправность канатной дороги - началась доставка вертолета Watzmannhaus

Известная хижина немецкого Альпийского союза переживает сбой в работе: Проблема связана с дефектным материалом фуникулера на доме Ватцмана, расположенном в национальном парке Берхтесгаден.

 and  Yaroslav Smith
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Несмотря на наложенные ограничения, деревня будет работать до предопределенного окончания сезона в конце октября.

- Проблематическая неисправность канатной дороги - началась доставка вертолета Watzmannhaus

Лодж Ватцманн в Альпах Берхтесгаден в настоящее время доступен только с помощью вертолета из-за проблемы с системой подвесной канатной дороги. Как сообщил Маркус Блок из Немецкого альпийского клуба (DAV), канат якобы оборвался на прошлой неделе. Лодж находится в ведении мюнхенского и баварского отделения. Ранее об этом инциденте сообщалось в различных новостных источниках.

Причина обрыва каната остается неясной на данный момент. Оценка масштабов ущерба и ремонтные работы планируются как можно скорее, но сроки завершения еще не определены. К счастью, посетителям лоджа, расположенного выше Рамзау в Берхтесгадене, не налагаются никакие ограничения.

Из-за своего удаленного расположения популярный горный лодж в Национальном парке Берхтесгаден теперь будет зависеть от вертолетной транспортировки, как и другие удаленные лоджи в парке. Отдел планирует сотрудничать с другими лоджами и их соответствующими отделениями, чтобы минимизировать количество вертолетных полетов в чувствительной к окружающей среде зоне, добавил Блок. Использование вертолетов неизбежно повлечет за собой дополнительные расходы для отдела. Стоимость ремонта все еще неопределенна.

Лодж Ватцманн может похвастаться более чем 200 гостевыми номерами и является одним из самых посещаемых лоджей Альпийского клуба, согласно отделу. Работа на лодже будет продолжаться несмотря на ограничения до запланированного закрытия в середине октября.

Несмотря на проблему с подвесной канатной дорогой, посетители могут по-прежнему посещать горную хижину, расположенную выше Рамзау в Берхтесгадене, без каких-либо ограничений. Чтобы снизить экологическое воздействие вертолетной транспортировки, лодж будет сотрудничать с другими удаленными лоджами в регионе.

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