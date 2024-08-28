- Проблема с весом мешает пожарным подняться по лестнице.

Чтобы вынести необычайно тяжелое тело с четвертого этажа здания в Берлине-Нойкёльне, потребовалась помощь экстренных служб. Неожиданная кончина 34-летнего мужчины требовала транспортировки в отдел судебной патологии до рассвета в среду, как сообщили правоохранительные органы и пожарная служба. К сожалению, вес человека был настолько велик, что его трудно было спустить по лестнице.

В ответ на ситуацию пожарная служба направила грузовик со складной лестницей. Труп, лежащий на носилках, был привязан к корзине лестницы и медленно опущен на землю. Один из снимков этого события был опубликован газетой "B.Z.". По сообщениям, вес покойного составлял внушительные 150 килограммов. Пожарная служба заявила, что подобные случаи не редкость, особенно когда тела очень тяжелые, а лестницы слишком узкие.

Интервенция пожарной службы в ситуации включала в себя пожарные техники, в частности, использование складной лестницы. Несмотря на вес покойного более 150 килограммов, такое пожарное оборудование часто необходимо для транспортировки тяжелых трупов.

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