- Проблема для руководства VfB: проблемы в начале - выносливость в конце

Себастьян Хёнесс, тренер Штутгарта, может похвастаться большим количеством талантов, но в обороне он все еще испытывает трудности. Команда ВФБ Штутгарт выглядит несколько несбалансированной перед домашним матчем в Бундеслиге против Майнца 05 в эту субботу (15:30 по Sky), но это больше из-за неудачной серии травм, чем из-за плохого планирования. Хёнесс честно признался: "У меня больше вариантов в атаке, но явно не хватает в обороне".

Хёнесс выразил удовлетворение размером состава, не обвиняя в этом спортивного директора Фабиана Вольгемута. Швабы учитывали несколько факторов при планировании летом, в том числе дополнительную нагрузку Лиги чемпионов и травмы, перенесенные из предыдущего сезона, например, у защитников Дана-Акселя Загаду и Йоши Вагномана. К счастью, Вагноман мог вернуться в команду после длительного отсутствия против Майнца.

Однако фанатам придется подождать немного дольше, чтобы увидеть дебют защитника Амина аль-Дакхиля, недавно перешедшего из английского клуба "Бернли". "Мы смотрим на временной интервал от четырех до шести недель, чтобы он присоединился к команде", - сказал Хёнесс. Несмотря на талант молодого человека, ему понадобится время, чтобы восстановить полную форму после более чем шести месяцев на скамейке запасных из-за травмы мышц.

В домашнем матче в эту субботу, первом в сезоне после трех матчей на выезде во всех турнирах, центральную защитную роль сыграет молодой игрок Анри Чейс. В атаке Хёнессу предстоит принять сложные решения. Форвард Дениз Ундав и вингер Ями Левинг оба выходили на замену в матче Кубка Германии против Преussen Мюнстер со счетом 5:0 во вторник. Новые приобретения Ник Вольтемаде и Фабиан Ридер были ограничены ролими запасных в матче против СК Фрайбург (1:3), в то время как любимец фанатов Силас был исключен из обоих матчей.

Если его виза придет вовремя, Эль Билаль Туре, малийский нац. на правах аренды из "Аталанты Бергамо", также может присоединиться к команде против Майнца, добавив дополнительную силу в атаку.

Несмотря на возможные усиления, Хёнесс признает продолжающиеся проблемы в обороне, заявляя: "Даже с Эль Билалем Туре нам все еще нужно решать наши проблемы в обороне, так как первый ФSV Майнц 05 может воспользоваться любыми слабостями". С несколькими ключевыми игроками, все еще восстанавливающимися от травм, Хёнессу нужно стратегически подойти к матчу Бундеслиги, чтобы ВФБ Штутгарт сохранил прочную оборону против наступательных сил Майнца.

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