- Проблема Блейк Лайвли - это спор из-за ее последнего фильма.

Что произошло между Блейк Лайвли и Джастином Балдони? Этот вопрос сейчас волнует многих фанатов онлайн. Двое из них продвигают фильм "Только еще раз", в котором они играют главные роли. Но есть один нюанс: они не делают это вместе, несмотря на то, что Балдони режиссирует фильм, а Лайвли является его продюсером. Скандал достиг апогея, когда на мировой премьере фильма они даже не сфотографировались вместе.

Заточку сплетням дала эта красная дорожка, на которой соратница Лайвли по съемочной площадке Дженни Слейт пыталась почти комично избежать вопроса о Балдони. И это не только она и другие соратники, которые, кажется, избегают Балдони; автор исходного романа Коллин Хови также отписалась от него в Instagram. Неудивительно, что в Интернете циркулируют многочисленные теории о разногласиях. Действительно ли Блейк Лайвли не согласилась с монтажом фильма и сделала свою собственную версию, как некоторые предполагают? Или, возможно, Балдони не понравилось, что Лайвли так сильно вовлекла в это своего мужа Райана Рейнольдса? Голливудская звезда даже написала сцену в сценарии, как недавно призналась Лайвли. "Мы помогаем друг другу. Он работает над всем, что я делаю, и я работаю над всем, что он делает", - объяснила она. Другие, однако, подозревают, что предполагаемый спор - это всего лишь большая шоу, чтобы привлечь как можно больше внимания к фильму.

Ставит ли Блейк Лайвли на коммерческий успех, а Балдони на осведомленность?

Весь этот ажиотаж напоминает другой проблемный запуск фильма два года назад: пресс-тур "Не волнуйся, дорогой" попал в заголовки новостей, когда актриса главной роли Флоренс Пью и режиссер Оливия Уайлд, казалось, поссорились. Пью почти не продвигала фильм в социальных сетях и даже отменила свое участие в пресс-конференции на кинофестивале в Венеции в последнюю минуту. То, что ее соратник Гарри Стайлс также был связан с Уайлд в то время, добавило перца в ситуацию. Говорят, что вся команда была так разделена, что Стайлс, по словам Интернета, даже плюнул на своего соратника Криса Пайна на показе фильма.

Но в драме вокруг Блейк Лайвли и компании есть еще один компонент для спекуляций о возможных разногласиях: критика того, как фильм продвигается. Лайвли играет травмированную флориста Лили Блум в "Только еще раз", у которой был жестокий отец и которая попадает в токсичные отношения. В то время как Балдони часто говорит об аспекте домашнего насилия в интервью и ведет осведомительную работу, Лайвли продвигает проект больше как легкую романтическую комедию, согласно критике.

Успешный старт "Только еще раз" в США

36-летней Лайвли удался запуск своей линейки коктейлей в стиле фильма, одновременно запустив свою линию шампуней во время продвижения фильма. Ее муж Райан Рейнольдс также находился в пресс-туре своего фильма "Дэдпул & Вулверин" в то же время, что добавило разочарования. Стратегия маркетинга Лайвли, казалось, была направлена на аналогичный кроссовер-эффект, который был достигнут прошлым летом с кассовыми хитами "Барби" и "Оppenheimer", которые вместе собрали рекордные суммы. Рейнольдс и его соратник Хью Джекман не только позировали с Лайвли и ее командой на красной ковровой дорожке, но и активно продвигали "Только один раз", даже появившись в комедийном интервью, где Рейнольдс шутливо притворялся ревнивым. Это вызвало возмущение в Интернете, с комментариями вроде "В домашнем насилии нет ничего романтического" на "X".

Между тем ходят слухи, что в скором времени будет опубликован расследовательский отчет, который раскроет темные истины за этой драмой. Одно можно сказать наверняка: коммерчески хайп и "Барбихемерская" стратегия уже окупились. В США "Только один раз" сразу дебютировал на втором месте в чартах кассовых сборов, всего в нескольких шагах от хита Рейнольдса "Дэдпул & Вулверин". Это первый раз за 34 года, когда супружеская пара одновременно занимает первые два места в чартах кассовых сборов США. В 1990 году это удалось Брюсу Уиллису с "Крепкий орешек 2" и Деми Мур с "Привидение", но без драмы.

Несмотря на их главные роли в "Только один раз" и тесное сотрудничество над фильмом, Блейк Лайвли и Джастин Балдони неожиданно избегали друг друга на премьере фильма, добавляя масла в огонь спекуляций о возможном разладе. Кроме того, Лайвли продвигает фильм больше как легкую романтическую комедию, в то время как Балдони фокусируется на повышении осведомленности о домашнем насилии в интервью.

Стратегии маркетинга tanto Блейк Лайвли, как и Райана Рейнольдса во время продвижения фильма вызвали споры, с одними критиками, а другие хвалят их кроссовер-поступок в целях коммерческого успеха.

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