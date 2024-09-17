Призывает немедленное чрезвычайное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, по словам Элизабет Уоррен

В письме, отправленном Федеральному резерву председателю Джерому Пауэллу в понедельник, сенатор-демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен и двое других сенаторов призвали американский центральный банк резко снизить процентные ставки на три четверти процентного пункта на этом неделе заседании по денежно-кредитной политике.

"Учитывая уверенность ФРС в том, что инфляция движется к цели в 2 процента, и данные, свидетельствующие о замедлении роста занятости, сейчас идеальное время для быстрого внедрения снижения ставок", - написала Уоррен в письме, которое также подписали сенаторы Шелдон Уайтхаус и Джон Хайкенлупер.

Инвесторы финансового рынка не ожидают такого значительного снижения ставок, и ни один из основных официальных лиц ФРС не выразил поддержку такого шага.

Однако Уоррен, являющаяся критичной оппоненткой Пауэлла, заявляет, что ФРС наносит непоправимый ущерб рынку труда, поддерживая процентные ставки на уровне, невиданном за два десятилетия.

"Пришло время для ФРС снизить процентные ставки. Более того, может быть уже поздно: Ваши задержки угрожают экономике и оставляют ФРС догонять", - написали законодатели, указывая на замедление роста занятости и рост безработицы.

В письме Уоррен и ее коллеги сослались на предупреждения Билла Дудли, бывшего президента Федерального резервного банка Нью-Йорка, который сказал, что "задержки необоснованно увеличивают риск" рецессии.

Даже Дудли, когда его спросили о письме Уоррен, отверг идею о таком масштабном снижении ставок на этой неделе.

"Не произойдет", - сказал Дудли в письме CNN в понедельник. "И даже менее вероятно, учитывая, что это идет от одной партии. Зачем ФРС это делать?"

Хотя некоторые экономисты и инвесторы Уолл-стрит выступают за существенное снижение процентных ставок на полпункта, немногие, если вообще кто-то, поддерживают гигантское снижение, предлагаемое сенаторами-демократами.

Такие быстрые сокращения могут напугать уже взволнованных инвесторов и экономистов, вызывая вопросы типа: "Какую информацию имеет ФРС, которой мы не знаем?"

ФРС обычно снижает процентные ставки всего на четверть процентного пункта, хотя в чрезвычайных ситуациях может прибегнуть к более радикальным мерам.

Например, в начале 2008 года ФРС снизила процентные ставки на три четверти процентного пункта или больше трижды подряд. Заметьте, это были месяцы, предшествовавшие самому худшему финансовому кризису со времен Великой депрессии.

Подобно этому, последнее снижение ставок ФРС было внушительным: в марте 2020 года, когда финансовые рынки паниковали из-за Covid, Пауэлл снизил ставки на полный пункт.

По данным инструмента FedWatch Tool CME Group на понедельник, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки в среду, составляет 100%. Фьючерсные рынки прогнозируют 37-процентную вероятность более мелкого сокращения на четверть процентного пункта и 63-процентную вероятность сокращения на полпункта, но вероятность сокращения на три четверти процентного пункта не заложена.

Дэвид Келли, главный глобальный стратег JPMorgan Asset Management, советует ФРС действовать осторожно при снижении процентных ставок.

"Снижение краткосрочных процентных ставок с высокого уровня подобно переноске пианино по лестнице", - написал Келли в записке клиентам в понедельник. "Эта операция лучше всего выполняется медленно и осторожно".

Предложение сенаторов снизить процентные ставки на три четверти процентного пункта - это радикальный шаг, который противоречит текущим тенденциям на финансовом рынке и мнению официальных лиц ФРС. Несмотря на замедление роста занятости и рост безработицы, ФРС обычно вводит снижение ставок всего на четверть процентного пункта.

Текущий спор о снижении процентных ставок в экономике заставляет предприятия внимательно следить за решениями, принятыми ФРС, поскольку эти изменения могут существенно повлиять на их деятельность и прибыльность.

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