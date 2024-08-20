- Призывая к ускоренному переходу в мясопереработку, Гринпис твердо стоит.

Согласно опросу Greenpeace, наблюдается небольшое улучшение в предложении супермаркетов более качественного мяса животноводства, но большинство продуктов по-прежнему относятся к более низким стадиям содержания 1 и 2. Эти две стадии составляют 82,5% ассортимента, что меньше, чем 87,4% в прошлом году. Наиболее низкая стадия 1, соответствующая минимальному законному стандарту, составляет 11,5% продуктов.

К счастью, больше ни один супермаркет не продает курицу стадии 1, сообщил Greenpeace. Для свинины этот показатель теперь составляет 0,9%, но для говядины он выше - 60,5%. Эксперт Greenpeace Кристиане Хуксдорф предложила, чтобы супермаркеты ускорили свои усилия в будущем, чтобы исключить низкокачественное мясо из своих холодильных отделений и достичь промежуточных целей.

Greenpeace отметил, что все опрошенные сети обязались полностью отказаться от мяса стадии 1 к 2025 году. Организация считает, что стадии 1 и 2 вредны для благополучия животных.

Метки относятся к добровольной классификации, введенной крупными супермаркетами в 2019 году, с пометкой "Форма содержания" и числами от 1 до 4, представляющими четыре стадии от "Клеточное содержание" до "Премиум" с возрастающими требованиями к пространству и условиям содержания.

В настоящее время происходит переход на пять стадий, который выровняет частную марку с будущей обязательной системой маркировки. Сначала это будет применяться к свежей свинине в 2025 году и также будет включать пять стадий.

Несмотря на усилия Greenpeace, значительная часть предложения говядины по-прежнему относится к более низкой стадии содержания животных 2. Постепенно супермаркеты должны включать больше практик содержания животных стадий 3 и 4 в свои практики содержания животных для достижения более высокого стандарта благополучия.

Практики содержания животных существенно влияют на благополучие сельскохозяйственных животных, что делает приоритетной задачей супермаркетов более высокие стадии содержания, такие как 3 и 4, в своих политиках по закупке и продаже мяса.

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