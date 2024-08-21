- Признание в крупном уклонении от уплаты налогов: автодилер признается в виновности

В судебном процессе в Дюссельдорфе, связанном с обвинениями в уклонении от уплаты налогов на сумму 53 миллиона евро, все причастные автодилеры признали свою вину. Это произошло после предварительного судебного заседания, на котором стороны согласились с приговорами от двух до шести с половиной лет лишения свободы для подсудимых.

Процесс касается подсудимых в возрасте от 36 до 51 года, которых обвиняют в 200-страничном обвинительном акте от Европейского публичного обвинителя. Они якобы уклонялись от уплаты НДС с помощью фиктивных и почтовых компаний в течение длительного времени. Четверо мужчин из Нойса, Крефельда, Эркрата и Хана, а также женщина из Италии причастны к этому масштабному организованному уклонению от уплаты налогов.

Операция "Хуракан"

Автодилеры были взяты под следствие властями в начале 2021 года после сигнала от итальянской налоговой службы. Расследование было передано европейским прокурорам в Кёльне.

Операция под названием "Хуракан", которая отсылает к модели Lamborghini, продолжалась более двух лет и включала в себя более 10 000 автомобилей.

14 июня 2023 года власти завершили свою операцию. Рейды были проведены в семи странах, в том числе в Германии, Италии, Испании и Венгрии. В результате были конфискованы многочисленные автомобили и недвижимость. В операции приняли участие более 2000 сотрудников таможни и полиции, как сообщил главный таможенный офис Эссена. Приговор может быть объявлен в октябре, сказал председательствующий судья.

Подсудимые сейчас проходят судебный процесс по обвинению в уклонении от уплаты налогов, как указано в обвинительном акте. Несмотря на признания, сделанные во время процесса, приговоры будут вынесены на основе согласованных диапазонов, определенных на предварительном судебном заседании.

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