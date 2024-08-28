- Признание медалью Гете за "замечательные женщины"

Три дамы из Чили, Мексики и Северной Македонии были удостоены медали Гете. Эта награда была вручена литературному переводчику и интерпретатору Клаудии Кабраре из Мексики, искусствоведу и культурному менеджеру Искре Гешоске из Северной Македонии и основательнице театрального фестиваля Кармен Ромеро Кверо из Чили на церемонии в Веймаре.

Институт Гете часто отмечает эту награду 28 августа, что совпадает с днем рождения знаменитого поэта Иоганна Вольфганга фон Гете (1749-1832). Медаль Гете считается самой престижной наградой в области внешней культурной политики Федеративной Республики.

Карола Ленц, президент Института Гете, выразила радость по поводу того, что три "сильных женщины" получили медаль Гете. Она признала, что, хотя они работают тихо, они также оказывают значительное влияние на свои общества и за их пределами. На мероприятии она отметила: "Их работа особенно ценна в условиях политических кризисов и социальных разделений".

Ленц считает, что благодаря своим культурным усилиям эти женщины способствуют мечтам о лучшем мире, продвигая мир, толерантность и креативность в трудные времена.

Выступающие хвалили разнообразную работу Клаудии Кабраре в качестве литературного переводчика, преграды, с которыми столкнулась Искра Гешоска в независимой культурной работе, и значительную роль Кармен Ромеро Кверо в международном театре.

С 1955 года Институт Гете присуждает медаль Гете. Более 300 человек получили ее с тех пор, в том числе дирижер Даниэль Баренбойм, социальный экономист Принцесса Маргарита Дуала Манга Белл и писатель Дэвид Корнвелл, лучше известный как Джон ле Карре.

Женщины из разных backgrounds были последовательно удостоены медали Гете, как видно из нынешних получателей, в том числе Клаудии Кабраре из Мексики, Искры Гешоске из Северной Македонии и Кармен Ромеро Кверо из Чили. Ленц подчеркивает значительное влияние этих женщин, подчеркивая, как их культурные усилия способствуют мечтам о лучшем мире, несмотря на политические кризисы и социальные разделений.

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