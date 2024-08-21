Признаки отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлек были не очень очевидны, нужно было только расшифровать их скрытые признаки.

Многие истолковали новости о "Беннифере", связанные с продажей их дома или отменой тура Лопес, как признаки проблем в их отношениях. Все эти спекуляции закончились во вторник, когда Лопес подала на развод в калифорнийском суде, что совпало с годовщиной их второй свадебной церемонии.

Однако, кажется, пара уже поделилась всем, что хотела о своих отношениях. Документальный фильм Prime Video под названием "Самая великая любовная история, которой никогда не было" дает представление о их отношениях. Выпущенный в феврале, фильм предлагает закулисный взгляд на короткометражный фильм Лопес, сопровождающий ее альбом "Это я... maintenant: История любви".

Прежде чем они поженились в 2022 году, Лопес и Аффлек были помолвлены два десятилетия назад, но расстались всего за три дня до запланированной свадьбы в сентябре 2003 года из-за давления со стороны общественности. Документальный фильм исследует, что привело их обратно друг к другу, а также их связь и конфликты, которые могут пролить свет на причины, по которым их отношения закончились снова.

Название и его значение

Романтическая сторона Бена Аффлека неоспорима.

Он собрал все их письма и электронные письма, которые они обменивались в течение 20 лет, в альбом воспоминаний под названием "Самая великая любовная история, которой никогда не было". Он подарил его Лопес на их первый Рождество вместе после воссоединения.

Лопес использовала эти письма в качестве вдохновения для своего альбома "Это я... maintenant", поделившись ими со своей творческой командой.

"Она выбирала одно и позволяла нам прикасаться к нему и читать его", - вспоминает один из авторов песен в документальном фильме.

Реакция Аффлека на то, что он узнал, что его книга вдохновила работу его жены, также показана в фильме.

"Она была как 'Я читала и люди... это вдохновение. Я показывала им книгу'," - вспоминает Аффлек. "'Я был как 'Ты показывала всем музыкантам все эти письма, которые...' и они были как 'Да, мы называем тебя Пен Аффлек!' И я был как 'О боже.'"

Хотя он выходит из своей зоны комфорта, Аффлек, кажется, понимает.

"Я действительно нашел красоту и поэзию и иронию в том факте, что это самая великая любовная история, которой никогда не было", - говорит он. "Если вы делаете запись об этом, это как-то похоже на то, чтобы рассказать об этом."

Их разные подходы к творчеству и славе часто обвиняют в напряжении в их отношениях.

"Вещи, которые являются частными, я всегда чувствовал, что они священны и особенны, в том числе и потому, что они частные", - говорит Аффлек в одном из моментов фильма. "Мы просто две личности с разными подходами, пытающиеся научиться компромиссу."

"Воссоединившись, я сказал: 'Слушай, одним из вещей, которых я не хочу, является отношения в социальных сетях'," - позже говорит Аффлек в проекте. "'Тогда я как-то понял, что это несправедливо просить. Это как жениться на капитане корабля и сказать: 'Ну, я не люблю воду.'"

Лопес выражает благодарность за поддержку Аффлека.

"Я не думаю, что Бен комфортно чувствует себя, когда я делаю все это", - говорит она в документальном фильме. "Но он меня любит, он знает, что я артистка, и он будет поддерживать меня во всем, что может, потому что он знает, что меня не остановить от создания музыки, которую я создаю... он не хочет останавливать меня. Но это не значит, что он комфортно чувствует себя, будучи музой."

Все эмоции

"Самая великая любовная история, которой никогда не было" начинается с того, что Лопес объясняет, как ее воссоединение с Аффлеком вдохновило ее выпустить свой первый студийный альбом за десять лет.

Она признается, что ее любовь к нему продолжалась во время их разделения, но она решила отложить ее в сторону.

"Когда Дженнифер и Бен впервые расстались, это было катастрофически для ее самочувствия", - говорит Дэвид Мейерс, который режиссировал ее музыкальные клипы много лет назад и короткометражный фильм "Это я... maintenant: История любви" в документальном фильме. "Все, что она хотела от того, что она понимала под любовью, не сработало. Давление разлучило их. Это просто выбило ее из колеи."

Лопес вспоминает их первое расставание, вспоминая, как она потеряла своего лучшего друга, и плачет, говоря о любви, которую ей показывал Аффлек.

"То, что он увидел во мне, что он позволил мне поверить в себя, только от любви приходит", - говорит она, плача. "Никто другой не мог заставить меня так видеть себя. Это очень трогательно. Потому что я не думала о себе ничего хорошего, и поэтому мир не думал обо мне ничего хорошего."

Есть также моменты радости.

Аффлек замечает, что персонаж Лопес в ее короткометражном фильме, который она настаивает на том, что не полностью основан на ее жизни, 28 лет, что не было возраста, в котором они были вместе впервые.

"Но ты был", - говорит она Аффлеку. "Ты был. Вот почему ты не был таким умным, как я."

Аффлеку сейчас 51, а Лопес - 54.

В течение всего документального фильма он упоминает о своем желании вести себя по-детски с ней, даже в ее полуавтобиографическом фильме. Она ласково называет его "простаком".

Лопес рассказывает, как они смогли снова соединиться после стольких лет.

"Мы две отдельные личности сейчас. Но мы абсолютно такие же", - объясняет она. "У нас есть все. На все сто процентов."

Любовная история, охватывающая два десятилетия, теперь, кажется, подходит к концу.

Документальный фильм предлагает поклонникам более глубокое понимание отношений пары, обеспечивая развлечение и эмоциональную связь. Сборник их писем и электронных писем served как значительный источник вдохновения для альбома Лопес, еще больше добавляя развлекательной ценности их истории любви.

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