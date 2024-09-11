Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиНеделя моды в Нью-Йорке.

Присутствие посетителей на мероприятиях Недели моды

Гвинет Пэлтроу блистает: Актриса крадет шоу на мероприятии Недели моды в Нью-Йорке.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

- Присутствие посетителей на мероприятиях Недели моды

Гвинет Пэлтроу, 51-летняя актриса, знает, как произвести впечатление при входе. На мероприятии Boucheron в Нью-Йорке во время Недели моды 10 сентября она появилась в изысканном черном платье с деталями на талии и глубоким V-образным вырезом, почти достигающим пупка.

Обладательница премии "Оскар" дополнила образ сверкающей подвеской и двумя роскошными кольцами на указательных пальцах. Она завершила наряд черными ремешковыми туфлями и ярким красным лаком для ногтей. Волосы были распущены и спадали на одно плечо.

После некоторого перерыва в киноролях Пэлтроу посвятила себя предпринимательской деятельности, но готовится вернуться на большой экран, снявшись вместе с Тимоти Шаламе, 28-летним актером, в биографическом фильме "Марти Суприм", режиссером которого стал Джош Сафди, 40-летний режиссер. О предстоящем возвращении Пэлтроу в кино сообщали несколько американских новостных изданий, в том числе "Variety" и "Deadline".

Звездное мероприятие Boucheron

Помимо Гвинет Пэлтроу, на мероприятии Boucheron, прошедшем в Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, присутствовали многие другие известные личности. Актёр Коул Спроус, 32-летний, появился со своей девушкой Ари Фурнье, которая также выбрала стильное черное платье с изысканным вырезом. В то время как актёр "Линкольна" Колман Домиго, 54-летний, продемонстрировал, что мужчины тоже могут произвести впечатление, появившись в изысканной черной шелковой рубашке, которая подчеркивала его торс.

Стильный образ Гвинет Пэлтроу на Неделе моды в Нью-Йорке привлек внимание, так как она продемонстрировала свой чувство стиля во время Недели моды в Нью-Йорке, которая стала идеальной площадкой для демонстрации модных нарядов.

На звездном мероприятии Boucheron присутствовали и другие знаменитости, такие как Коул Спроус и Колман Домиго, которые также привлекли внимание своими модными образами, подчеркивая важность Недели моды в Нью-Йорке как платформы для демонстрации трендовых стилей и дизайнов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены
Общество

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру. Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Общество

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Модераторы подкастов защищают Мокриджа
Общество

Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Модераторы подкастов защищают Мокриджа Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве". После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Джон Бон Джови появляется в Нью-Йорке в 2023 году
Общество

Джон Бон Джови, как сообщается, поощрял женщину прекратить свою позицию на краю моста в Нэшвилле, согласно заявлениям полиции.

Правоохранительные органы Нашвилла хвалят известного музыканта Джона Бон Джови за оказание помощи женщине на пешеходном мосту Сигенталер во вторник вечером.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно