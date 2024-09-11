- Присутствие посетителей на мероприятиях Недели моды

Гвинет Пэлтроу, 51-летняя актриса, знает, как произвести впечатление при входе. На мероприятии Boucheron в Нью-Йорке во время Недели моды 10 сентября она появилась в изысканном черном платье с деталями на талии и глубоким V-образным вырезом, почти достигающим пупка.

Обладательница премии "Оскар" дополнила образ сверкающей подвеской и двумя роскошными кольцами на указательных пальцах. Она завершила наряд черными ремешковыми туфлями и ярким красным лаком для ногтей. Волосы были распущены и спадали на одно плечо.

После некоторого перерыва в киноролях Пэлтроу посвятила себя предпринимательской деятельности, но готовится вернуться на большой экран, снявшись вместе с Тимоти Шаламе, 28-летним актером, в биографическом фильме "Марти Суприм", режиссером которого стал Джош Сафди, 40-летний режиссер. О предстоящем возвращении Пэлтроу в кино сообщали несколько американских новостных изданий, в том числе "Variety" и "Deadline".

Звездное мероприятие Boucheron

Помимо Гвинет Пэлтроу, на мероприятии Boucheron, прошедшем в Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, присутствовали многие другие известные личности. Актёр Коул Спроус, 32-летний, появился со своей девушкой Ари Фурнье, которая также выбрала стильное черное платье с изысканным вырезом. В то время как актёр "Линкольна" Колман Домиго, 54-летний, продемонстрировал, что мужчины тоже могут произвести впечатление, появившись в изысканной черной шелковой рубашке, которая подчеркивала его торс.

Стильный образ Гвинет Пэлтроу на Неделе моды в Нью-Йорке привлек внимание, так как она продемонстрировала свой чувство стиля во время Недели моды в Нью-Йорке, которая стала идеальной площадкой для демонстрации модных нарядов.

На звездном мероприятии Boucheron присутствовали и другие знаменитости, такие как Коул Спроус и Колман Домиго, которые также привлекли внимание своими модными образами, подчеркивая важность Недели моды в Нью-Йорке как платформы для демонстрации трендовых стилей и дизайнов.

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