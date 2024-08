- Присутствие Криштиану Роналду на YouTube: так же подлинно, как и его живая восковая статуя

Первый видео-ролик на новом YouTube-канале Криштиану Роналду длится минуту и начинается с объявления: "Это то, что видели все", и вы можете подумать, зачем продолжать смотреть, если это уже всем известно. Но поскольку ролик такой короткий, вы продолжаете смотреть и видите, как Роналду приветствует фанатов с видеостены в Таймс-сквер.

Обратный отсчет, с Роналду на экране, считающим вместе с ожидающими фанами, затем его знаменитый крик "Сиуу" и появляется восковая фигура Роналду. Пока все довольно обычно, но затем ролик говорит: "А это то, что никто не видел". На мгновение вы задумываетесь, стоило ли не переключиться, но затем видите Роналду стоящего рядом со своей восковой копией в фотостудии, копирующего позу для празднования и похлопывающего свою восковую версию по щеке. Вот и все, больше в ролике ничего не происходит, что довольно точно резюмирует первую неделю на текущем самом быстрорастущем YouTube-канале.

Столь же искусственным, как и фон, кажется все на канале

Криштиану Роналду, сейчас 39 лет, под контрактом с саудовским клубом "Аль-Наср", уже давно перестал быть одним из лучших игроков. Но он все еще является крупнейшим брендом в футболе. У него 636 миллионов подписчиков в Instagram, больше, чем у кого-либо другого. Роналду позиционирует себя как CR7, его поздравление после гола может имитировать каждый ребенок, но он уже редко забивает голы большого спортивного значения. Насколько его суперзвездный статус и его спортивные способности расходятся, также показал чемпионат Европы, где Роналду был в основном в центре внимания, когда фанаты invade поле, чтобы сделать с ним селфи.

Роналду уже много лет упорно борется со своим собственным старением. Он кажется человеком, который хочет оставаться важным любой ценой. Но Роналду также, вероятно, знает, что в возрасте 39 лет он уже не может существенно увеличить свою известность с помощью спорта. И вот где вступает YouTube.

"Мой канал даст мне еще более широкую платформу для того, чтобы дать представление о моей жизни, моей семье и моих взглядах на многие разные темы", - говорит Роналду. Он обещает близость, видео должны быть спонтанными и не по сценарию. И в теории, это звучит интересно: один из величайших футболистов всех времен открывается, возможно, показывает свою повседневную жизнь, оглядывается на свою карьеру, объясняет, как он стал фигурой, которой он является сегодня.

Просто Роналду на своем новом канале кажется столь же настоящим, как и восковая фигура, которую он представляет в первом ролике.

Во многих видео Роналду сидит на кожаном диване, с футболками и золотыми рамками с фотографиями своих матчей за ним, и логотип нового проекта мигает на телевизоре. Не настоящая гостиная, производственная студия, сам Роналду даже называет это "сетью". И столь же искусственным, как и фон, кажется почти все на канале. Все кажется срежиссированным, каждый матч и каждое сеанса Q&A кажется запланированным.

"Если вы говорите о Криштиану Роналду, вы окажетесь на первой странице", - говорит Криштиану Роналду

Из 15 роликов первой недели, в которых более 50 миллионов пользователей подписались на канал, немногие длятся дольше минуты. Они много обещают и мало дают. Например, есть видео под названием "Вот как я преодолеваю трудности". Можно подумать, что теперь мы узнаем, как португальский суперзвезда работает.

Затем следует фрагмент старой пресс-конференции, где Роналду говорит, что он пережил более слабую фазу в своей карьере, за которую он благодарен, потому что "на вершине горы, ты не видишь, что находится ниже". Еще более загадочно то, что эта фраза сопровождается сценой с Евро, где Роналду слегка толкают французский защитник, падает и прижимает голову к голове в боли. Через 45 секунд видео заканчивается, и вы задаетесь вопросом: это ли и есть великая трудность в жизни Криштиану Роналду?

Если правда то, что первый признак потери реальности - это когда люди говорят о себе в третьем лице, канал YouTube Роналду должен вызвать беспокойство. Одно видео называется: "Вот как я управляю давлением, будучи Криштиану". "Если вы говорите о Криштиану Роналду, вы окажетесь на первой странице", - говорит Криштиану Роналду в другом видео.

Также о Саудовской Аравии

Неудивительно, что канал Криштиану Роналду в основном о Криштиану Роналду. Иногда в видео появляются члены его семьи. Он соревнуется со своим сыном Криштиану Роналду-младшим в падел-теннисе и пенальти, и не дает 13-летнему выиграть, может быть, это единственный момент, который кажется наименее срежиссированным в эти семь дней.

Подруга Роналду, Джорджина Родригес, также появляется в роликах. В видео, название которого обещает раскрыть "ВСЕ" о них двоих, выясняется, что у Роналду нет любимой песни, в то время как Родригес думала, что любимая песня ее партнера меняется каждым летом. В другом ролике она критикует прошлые наряды Роналду, что ему трудно посмеяться. Но его подруга также приготовила строки, которые Роналду любит. "Я думаю, это многообещающий проект с гарантированным успехом, как и все, что вы делаете", - говорит она на его YouTube-канале о его YouTube-канале. "С вашим усердием, вашим шармом, любопытством, которое вы вызываете у фанатов по всему миру, успех гарантирован, я не сомневаюсь".

Те, кто думает, что YouTube-канал только о том, насколько велик Криштиану Роналду, ошибаются. Он также о том, насколько велика Саудовская Аравия. Одно видео называется: "Вот как я почувствовал, когда открыл рай".

Криштиану Роналду и его партнерша прогуливаются по безлюдному пляжу, океан переливается в сочных синих тонах. Показаны последовательности подводных коралловых рифов, пустынных оазисов и роскошных курортов. Роналду признается, что остаться инкогнито в любом уголке мира почти невозможно, но на Красном море в Саудовской Аравии он находит покой. Там он может расслабиться с семьей, избегая публичности. Он наслаждается этой приватностью и именно поэтому призывает мир исследовать этот регион. Роналду бросает кривоватую ухмылку, возможно, признавая внутреннюю нелогичность своих слов.

Видео на его канале YouTube не имеет рекламной метки, поэтому считается искренней рекомендацией.

Политика «открытых дверей», обещанная Криштиану Роналду на его канале YouTube, похоже, действительно является обещанием - пока что. Как и другие influencers, он продает иллюзию близости. Но его способность убедительно изображать аутентичность оставляет желать лучшего. Но, с другой стороны, Роналду сравнительно newcomer на YouTube-сцене, поскольку его блистательная футбольная карьера подходит к концу.

В описании своего канала YouTube Криштиану Роналду упоминает о своей цели предоставить взгляд на свою жизнь и взгляды, но канал часто кажется больше похожим на студию, чем на настоящую гостиную.

