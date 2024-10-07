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ЗдоровьеНовости

Присутствие фтора в воде помогает предотвратить некоторые кариесы, но опасения по поводу потенциальных опасностей для здоровья вызывают споры о пользе и вреде.

Фторирование воды, comuni г justicealное средство общественного здравоохранения, подвергается пристальному внимание из-за недавних сообщений о potentialных угрозах здоровью и ставящие under вопрос предыдущее мнение о том, что его выгоды существенны больше, чем первоначально Рассчитаться.}

 and  Ann Bradley
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Примерно 290 миллионов человек, составляющие три четверти населения США, получают питьевую воду из...
Примерно 290 миллионов человек, составляющие три четверти населения США, получают питьевую воду из систем, содержащих фторид, согласно данным из CDC.

Присутствие фтора в воде помогает предотвратить некоторые кариесы, но опасения по поводу потенциальных опасностей для здоровья вызывают споры о пользе и вреде.

Недавнее исследование Cochrane Collaboration, группы, изучающей научные исследования без предвзятости, предлагает незначительное преимущество добавления фтора в водопроводную воду, что приводит к меньшему количеству кариеса у детей. Ранее проводимые исследования до 1975 года указывали на более существенные преимущества, с детьми из зон с фторированием имеющими примерно на один зуб меньше с кариесом, чем те, кто из не фторированных зон.

Однако авторы этого нового отчета утверждают, что эти выводы не применимы к современным популяциям из-за более широкого доступа к различным источникам фтора и более низких показателей стоматологических заболеваний в начале. Широкое использование зубной пасты с фтором с 1970-х годов, вероятно, сыграло роль в этом сдвиге.

Более поздние исследования связывают фтор в воде со снижением кариеса в среднем примерно на четверть зуба, согласно опубликованному в этом неделе отчету.

Исследование заключает, что добавление фтора в воду может слегка увеличить число детей без кариеса на молочных или постоянных зубах, но также признает возможность отсутствия разницы в показателях кариеса.

Недавние опасения по поводу воздействия фтора на когнитивное развитие молодых детей привели к тому, что федеральный судья приказал Агентству по охране окружающей среды США ужесточить правила по фтору в питьевой воде.

Понимание фтора

Фтор - это минерал, естественно содержащийся в некоторых продуктах питания и источниках воды. Он укрепляет эмаль зубов, защищая их от кислот, производимых бактериями, налетом и сахарами во рту. Практика добавления фтора в общественные системы водоснабжения началась в Соединенных Штатах в 1945 году.

Более 209 миллионов американцев получают воду из фторированных систем, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США. CDC выступает за безопасность и преимущества фторирования воды в общинах, которое считается самым экономически эффективным способом доставки фтора всему населению.

Однако недавние исследования могут менять воспринимаемые риски и преимущества этой давно существующей меры общественного здравоохранения.

Новый отчет Cochrane, который ставит под сомнение масштаб преимуществ добавления фтора в воду, следует за другими отчетами, которые усиливают опасения по поводу рисков.

Баланс преимуществ и рисков

Исследование, опубликованное в мае в JAMA Network Open, связывает воздействие фторированной воды во время беременности с увеличением нейробеhavioralных проблем у детей. Обзор программы токсикологии Национальных институтов здравоохранения, опубликованный в августе, заключает, что более высокие уровни фтора связаны с более низким IQ у детей.

Хотя нет окончательных доказательств того, что типичные уровни фтора в воде вызывают более низкий IQ у детей, федеральный судья Эдвард Чен постановил в деле против EPA, что это заслуживает дальнейшего изучения.

EPA устанавливает лимиты и рекомендации по уровням фтора в соответствии со Здоровым питьевым водным актом. В настоящее время агентство пересматривает решение Чена и рассматривает свои дальнейшие шаги в сотрудничестве с Министерством юстиции.

Новые данные отчета Cochrane не дают четкого указания на добавление фтора в питьевую воду, считают эксперты.

По словам доктора Ховарда Ху, профессора профилактической медицины в Медицинской школе Кекке Южно-Калифорнийского университета и основателя Национального института здравоохранения и Национального института экологического здоровья детей, становится все труднее определить, существуют ли и в какой степени есть значительные преимущества от поддержания программ фторирования воды в нынешнее время, учитывая доступные альтернативы для предотвращения кариеса и риски, связанные с воздействием фтора.

Риски включают флюороз, заболевание, вызывающее незначительные изменения цвета зубов, и накапливающиеся доказательства нейродеvelopmentalной токсичности от воздействия фтора во время беременности, сказал Ху. Он соавтор исследования о воздействии фтора во время беременности.

Некоторые крупные организации здравоохранения, такие как Американская академия педиатрии и Американская стоматологическая ассоциация, продолжают поддерживать использование фтора как безопасный и эффективный способ поддержания здоровья полости рта.

Американская академия педиатрии рассмотрела ограничения обзора Национальных институтов здравоохранения и подчеркнула долгосрочные последствия кариеса и полости, распространенного и предупреждаемого хронического заболевания.

«Хотя более глубокое изучение ассоциации и потенциальных механизмов было бы полезно, в исследованиях нет ничего, что вызвало бы мою озабоченность по поводу низких уровней фтора через зубную пасту и питье фторированной воды», - сказал доктор Шарлотта У. Льюис, профессор педиатрии в Школе медицины Университета Вашингтона и главный врач Детской больницы Сиэтла, в заявлении.

Новый отчет Cochrane ставит под сомнение существенные преимущества добавления фтора в воду из-за более широкого доступа к различным источникам фтора и более низких показателей стоматологических заболеваний, что потенциально оспаривает эту давно существующую меру общественного здравоохранения. Однако организации, такие как Американская академия педиатрии и Американская стоматологическая ассоциация, продолжают поддерживать фтор как безопасный и эффективный метод поддержания здоровья полости рта, признавая долгосрочные последствия кариеса.

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