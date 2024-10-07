Присутствие фтора в воде помогает предотвратить некоторые кариесы, но опасения по поводу потенциальных опасностей для здоровья вызывают споры о пользе и вреде.

Недавнее исследование Cochrane Collaboration, группы, изучающей научные исследования без предвзятости, предлагает незначительное преимущество добавления фтора в водопроводную воду, что приводит к меньшему количеству кариеса у детей. Ранее проводимые исследования до 1975 года указывали на более существенные преимущества, с детьми из зон с фторированием имеющими примерно на один зуб меньше с кариесом, чем те, кто из не фторированных зон.

Однако авторы этого нового отчета утверждают, что эти выводы не применимы к современным популяциям из-за более широкого доступа к различным источникам фтора и более низких показателей стоматологических заболеваний в начале. Широкое использование зубной пасты с фтором с 1970-х годов, вероятно, сыграло роль в этом сдвиге.

Более поздние исследования связывают фтор в воде со снижением кариеса в среднем примерно на четверть зуба, согласно опубликованному в этом неделе отчету.

Исследование заключает, что добавление фтора в воду может слегка увеличить число детей без кариеса на молочных или постоянных зубах, но также признает возможность отсутствия разницы в показателях кариеса.

Недавние опасения по поводу воздействия фтора на когнитивное развитие молодых детей привели к тому, что федеральный судья приказал Агентству по охране окружающей среды США ужесточить правила по фтору в питьевой воде.

Понимание фтора

Фтор - это минерал, естественно содержащийся в некоторых продуктах питания и источниках воды. Он укрепляет эмаль зубов, защищая их от кислот, производимых бактериями, налетом и сахарами во рту. Практика добавления фтора в общественные системы водоснабжения началась в Соединенных Штатах в 1945 году.

Более 209 миллионов американцев получают воду из фторированных систем, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США. CDC выступает за безопасность и преимущества фторирования воды в общинах, которое считается самым экономически эффективным способом доставки фтора всему населению.

Однако недавние исследования могут менять воспринимаемые риски и преимущества этой давно существующей меры общественного здравоохранения.

Новый отчет Cochrane, который ставит под сомнение масштаб преимуществ добавления фтора в воду, следует за другими отчетами, которые усиливают опасения по поводу рисков.

Баланс преимуществ и рисков

Исследование, опубликованное в мае в JAMA Network Open, связывает воздействие фторированной воды во время беременности с увеличением нейробеhavioralных проблем у детей. Обзор программы токсикологии Национальных институтов здравоохранения, опубликованный в августе, заключает, что более высокие уровни фтора связаны с более низким IQ у детей.

Хотя нет окончательных доказательств того, что типичные уровни фтора в воде вызывают более низкий IQ у детей, федеральный судья Эдвард Чен постановил в деле против EPA, что это заслуживает дальнейшего изучения.

EPA устанавливает лимиты и рекомендации по уровням фтора в соответствии со Здоровым питьевым водным актом. В настоящее время агентство пересматривает решение Чена и рассматривает свои дальнейшие шаги в сотрудничестве с Министерством юстиции.

Новые данные отчета Cochrane не дают четкого указания на добавление фтора в питьевую воду, считают эксперты.

По словам доктора Ховарда Ху, профессора профилактической медицины в Медицинской школе Кекке Южно-Калифорнийского университета и основателя Национального института здравоохранения и Национального института экологического здоровья детей, становится все труднее определить, существуют ли и в какой степени есть значительные преимущества от поддержания программ фторирования воды в нынешнее время, учитывая доступные альтернативы для предотвращения кариеса и риски, связанные с воздействием фтора.

Риски включают флюороз, заболевание, вызывающее незначительные изменения цвета зубов, и накапливающиеся доказательства нейродеvelopmentalной токсичности от воздействия фтора во время беременности, сказал Ху. Он соавтор исследования о воздействии фтора во время беременности.

Некоторые крупные организации здравоохранения, такие как Американская академия педиатрии и Американская стоматологическая ассоциация, продолжают поддерживать использование фтора как безопасный и эффективный способ поддержания здоровья полости рта.

Американская академия педиатрии рассмотрела ограничения обзора Национальных институтов здравоохранения и подчеркнула долгосрочные последствия кариеса и полости, распространенного и предупреждаемого хронического заболевания.

«Хотя более глубокое изучение ассоциации и потенциальных механизмов было бы полезно, в исследованиях нет ничего, что вызвало бы мою озабоченность по поводу низких уровней фтора через зубную пасту и питье фторированной воды», - сказал доктор Шарлотта У. Льюис, профессор педиатрии в Школе медицины Университета Вашингтона и главный врач Детской больницы Сиэтла, в заявлении.

Новый отчет Cochrane ставит под сомнение существенные преимущества добавления фтора в воду из-за более широкого доступа к различным источникам фтора и более низких показателей стоматологических заболеваний, что потенциально оспаривает эту давно существующую меру общественного здравоохранения. Однако организации, такие как Американская академия педиатрии и Американская стоматологическая ассоциация, продолжают поддерживать фтор как безопасный и эффективный метод поддержания здоровья полости рта, признавая долгосрочные последствия кариеса.

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