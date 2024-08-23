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ОбществоНовостиЭлвис Пресли - отличный парень.

Присцилла Пресли присоединилась к списку людей, выражающих соболезнования.

На оперном балу она была последней чаровницей -- и вот, Присцилла Пресли прощается с дорогой хозяйкой, Риккардо Лугнером.

 and  Wendy Allen
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- Присцилла Пресли присоединилась к списку людей, выражающих соболезнования.

В этом году на Венском оперном балу в феврале американская знаменитость Присцилла Пресли (79), бывшая жена легендарного короля рок-н-ролла Элвиса Пресли (1935-1977), танцевала с австрийским бизнесменом Ричардом Луннером. Оказалось, что она была его последней блистательной гостьей, так как Луннер, ласково называемый "Бетонным" Луннером, скончался 12 августа в возрасте 91 года. Его семья открыла онлайн-книгу соболезнований, в которой теперь можно найти трогательное сообщение от Пресли, его последней спутницы на оперном балу.

В своем сообщении Пресли выражает соболезнования семье Луннера, заявляя: "Я действительно сожалею о вашей потере. Мое сердце с вами в это трудное время. Общение с Ричардом было удовольствием, и посещение оперного бала было незабываемым опытом. Ричард был исключительным хозяином и быстро стал дорогим другом. Наш последний танец всегда будет помниться. Его отсутствие - значительная потеря".

Пышные проводы для венского иконы

Семья Луннера объявила планы по проведению его поминальной службы примерно за десять дней до этого. Похороны состоятся 31 августа на частной церемонии с участием семьи и близких друзей.

Предварительно, поминальная служба состоится в 9:00 в соборе Святого Стефана в Вене, что даст возможность общественности почтить его память. Общественность приглашается проститься с Луннером вместе, как сообщает "Кроне Zeitung". Похоронная процессия пройдет по Ringstraße в автомобиле.

Процессия заканчивается в торговом центре "Луннер Сити", отмечая конец общественной части похорон. Само захоронение произойдет позже на кладбище в Грининге после религиозной церемонии в церкви Каасграбен в районе Дёблинг.

В своем сообщении соболезнований Пресли выражает благодарность Луннеру, упоминая: "Я благодарна за незабываемое время, проведенное с Ричардом на оперном балу". Воспоминая их последний танец, Пресли добавляет: "Воспоминание о нашем последнем танце всегда будет занимать особое место в моем сердце".

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