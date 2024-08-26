Приспосабливаться к Apple Vision Pro становится знакомым опытом.

Apple Vision Pro: Передовая технология, меняющая мир

Разработанная Apple, Vision Pro — передовая технология, опережающая своих давних конкурентов. Ее использование — настоящее приключение, к которому вы быстро привыкаете. Но пока это удовольствие доступно только в одиночку.

В Германии Vision Pro доступен уже около двух месяцев. Журнал ntv.de провел обзор, чтобы оценить его возможности, и, как и многие другие, был очарован этой инновационной технологией. Однако остается вопрос, надолго ли хватит этого очарования. В течение четырех недель ntv.de использовал Vision Pro почти ежедневно, чтобы определить, подходит ли этот компьютер в очках от Apple по цене около 4000 евро для повседневного использования.

Визуальное наслаждение

Возбуждение от визуальных возможностей Vision Pro сохраняется даже после месяца использования. Качество 4K-изображения перед глазами просто поразительное. Особенно это заметно, когда вы используете очки как домашний кинотеатр и расширяете виртуальный экран. Различные приложения поддерживают это, в том числе просмотр контента RTL+ на Vision Pro.

Самое приятное — это 3D-фильмы, такие как «Аватар» и «Окружения» от Apple. Это ландшафты, в которых вы находитесь в центре и можете исследовать окружение. Иногда это восхитительно, часто красиво, иногда очаровательно, но не всегда четко. Вы также смотрите 180-градусные фильмы с открытым ртом. Хотя вы не можете оглядываться, как в «Окружениях», вы все равно чувствуете себя как будто вы катаетесь на волне, балансируете на тросе над бездной или ныряете среди акул.

После месяца использования вы хотите большего, но замечаете, что выбор такого контента пока ограничен. Тем не менее, вы продолжаете открывать для себя 3D-предложения, которые не ограничиваются смешанной реальностью Apple, но также работают на других VR-очках. ntv.de также видел примеры того, что иммерсивные спортивные трансляции могут стать значительным трендом.

Также возможно записывать видео для Vision Pro с помощью iPhone 15 Pro (Max). Они выглядят хорошо, если избегать быстрых движений. Клипы, записанные самими очками, более плавные. Но есть еще место для улучшений в обоих случаях.

Превосходный контроль

В плане погружения Apple превосходит всех. Это достигается за счет качества изображения перед вами и отличного (3D) звука из наушников, встроенных в дужки слева и справа. Они делают иллюзию почти идеальной.

Также замечательно, что вы можете непрерывно регулировать уровень погружения с помощью цифровой коронки сверху. Это значит, что вы можете полностью отгородиться от окружающего мира или позволить ему проникать в любое желаемое количество. И вот то, что делает Vision Pro действительно достойным Apple.

Тот, кто считает, что управление очками сложное, ошибается. Вы освоите его за несколько минут, и через несколько часов будете управлять устройством как профессионал. Кроме короны, есть только одна кнопка, в основном для фото- и видеосъемки.

В остальном вы выбираете глазами, постукиваете, перетаскиваете или увеличиваете большим пальцем и указательным пальцем. Ваши руки могут комфортно лежать на коленях, так как встроенные камеры также отслеживают их там. Вы также можете использовать пальцы в различных совместимых приложениях для рисования, вращения 3D-тел и т. д.

Операционная система visionOS и пользовательский интерфейс достаточно хороши, но им не хватает «вау-эффекта». Вы не можете настраивать или даже создавать папки. Но пока этого достаточно.

Достаточно точный для набора текста

Природа управления могла бы быть недостатком, если бы не его безупречная точность. Но Apple добилась здесь замечательных результатов. И для набора более длинных текстов есть виртуальная клавиатура, которую можно перемещать как открытые окна на нужное расстояние. Вы можете видеть свои руки достаточно ясно, чтобы писать без проблем, используя двухпальцевую систему поиска. Если вы не хотите, вы просто можете подключить физическую клавиатуру к очкам. В тесте это даже работало с древней клавиатурой от вымершего производителя. И finally, есть Siri, которому можно dictate text или выполнить другие действия голосовой командой.

Говоря о подключении: хотя вы не можете привнести реальных людей в 3D-опыт, вы можете подключить MacBook или iPad с четырьмя взглядами и жестами пальцев в считанные секунды и поделиться тем, что вы видите в 2D. Использовать Vision Pro как дисплей Mac так же просто. Если вы установите погружение на минимальное значение, вы даже можете набирать на клавиатуре компьютера — если сможете это сделать, не глядя.

Видеть через чьи-то глаза, малыш!

Вы буквально не можете видеть через очки; это происходит через его камеры. Но другие могут воспринимать, что вы смотрите на них. Vision Pro отображает снятые глаза снаружи, когда он обнаруживает, что на вас смотрят. Это может быть немного жутковато.

То же самое, когда вы используете своего аватара для звонков FaceTime, который вы сканируете камерами Vision Pro, держа очки перед лицом. Жесты захватываются довольно хорошо, особенно движения рта, но вы выглядите немного как мертвец.

Потенциал для сотрудничества

Приятно участвовать в звонках FaceTime с другими пользователями Vision Pro. Не только потому, что вы не чувствуете себя неловко, когда другие пользователи также появляются в виде крайне реалистичных аватаров, но и потому, что вы можете собираться в виртуальных комнатах или обсуждать и сотрудничать над общими проектами. Вы даже можете «трогать» и изменять общие объекты.

Это могло бы быть будущим устройств, подобных Vision Pro, и подобной технологии. Но пока это не широко доступно и не используется повсеместно. Поскольку не многие люди имеют Vision Pro, и те, кто есть, не обязательно находятся в вашем окружении, к сожалению, мы не можем полностью испытать его виртуальные возможности сотрудничества, как это было продемонстрировано в тестовом сеансе ntv.de.

Преобразование рабочего пространства с помощью Vision Pro возможно благодаря его способности отделять различные экраны, показывающие разное программное обеспечение, в одной комнате. Управление задачами никогда не было проще и эффективнее! К сожалению, настройки рабочего места пока сохранять нельзя.

Геймерам также понравится Vision Pro, особенно с 3D-играми. Например, можно подключить контроллер PlayStation. Несмотря на то, что выбор пока невелик, исключительные игры, позволяющие виртуально диджеить, такие как приложение mix genius, все еще немного редки.

Прочный, но тяжелый

Хотя с течением времени, скорее всего, появятся дополнительный контент и более продвинутые приложения, главный недостаток Vision Pro - его вес в 650 грамм. Сначала он кажется комфортным, но примерно через полчаса начинает давить, оставляя отпечатки на лице. Использование продвинутой версии с двумя полосами делает Vision Pro более удобным для длительного ношения.

Продолжительность работы внешней батареи не вызывала проблем. Она работает примерно два с половиной часа самостоятельно и даже может заряжаться во время использования - например, с помощью портативного зарядного устройства на ходу.

Вывод

Apple Vision Pro - это мощный компьютер в очках, который превосходит своих предшественников по многим параметрам. Его управление - настоящее чудо, и он визуально и аудиально захватывает дух. Несмотря на некоторые захватывающие приложения, которые намекают на его полный потенциал, нехватка приложений и контента мешает оправдать его цену в не менее чем 4000 евро.

Его главная проблема, скорее всего, заключается в ограниченном количестве этих устройств. Будущее находится в его руках, и можно только мечтать о безграничных возможностях, которые оно может открыть для творческого и продуктивного сотрудничества в виртуальном мире.

Обзор Vision Pro, проведенный ntv.de в Германии, пришел к выводу, что очки подходят для повседневного использования. Комиссия в Германии рассматривает потенциальное влияние такой технологии на различные секторы.

Решение Apple ограничить доступность Vision Pro небольшой группой разработчиков и тестировщиков вызвало критику некоторых людей, которые argue, что более широкий доступ мог бы ускорить разработку погружающих приложений и контента для устройства.

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