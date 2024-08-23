"Пришло время действовать": Федеральный резерв дает важные указания на предстоящие действия

"Пора менять политику," - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на своей речи перед собранием банкиров и экономистов в Джексон-Хоул, Вайоминг. "Мы привержены поддержке прочного рынка труда, продолжая движение к стабильности цен".

Пауэлл выразил оптимизм в отношении возможностей американской экономики достичь "мягкой посадки" - редко наблюдаемого явления, когда инфляция снижается без существенного роста безработицы. Достичь этого удалось лишь однажды, в середине 1990-х.

"При разумном смягчении политики есть веские основания полагать, что экономика вернется к уровню инфляции в 2% при сохранении прочного рынка труда", - сказал он.

С начала агрессивного повышения процентных ставок в начале 2022 года ФРС подняла процентные ставки до самого высокого уровня за 23 года, пытаясь противодействовать самой высокой инфляции за десятилетия. Ключевая ставка ФРС оставалась неизменной на текущем уровне в течение года, что привело к росту затрат на заимствование в различных секторах, включая ипотеку и кредитные карты.

Несмотря на агрессивные действия ФРС, положительные результаты налицо. Инфляция существенно снизилась с пика в 40 лет, а безработица лишь незначительно выросла в последние месяцы, сохраняя стабильность на рынке труда. В этом году американская экономика демонстрировала прочный рост, и Федеральный резервный банк Атланты прогнозирует, что рост не замедлится. ФРС успешно ведет корабль к "мягкой посадке".

После выступления Пауэлла возможное снижение процентных ставок может быть рассмотрено на предстоящем заседании ФРС 17-18 сентября. Американские потребители уже почувствовали облегчение благодаря снижению доходностей облигаций, которые влияют решения ФРС по процентным ставкам. Ранее в этом месяце снизились процентные ставки по ипотеке, которые отражают доходность 10-летних казначейских облигаций США.

"Дела идут хорошо", - сказал Том Порчелли, главный экономист PGIM Fixed Income, в интервью CNN. "Рынок труда охлаждается, но не становится слабым. Финансовые активы домашних хозяйств в целом сильны, особенно у высокооплачиваемых работников, которые составляют большинство совокупного потребления".

Значительный переломный момент

Решение ФРС снизить процентные ставки свидетельствует о том, что официальные лица достаточно уверены в ослаблении давления инфляции. Замедление рынка труда также способствует решению ФРС снизить процентные ставки.

Предпочитаемый индикатор инфляции ФРС - индекс цен на личное потребление - показал годовой темп в 2,5% в июне, что значительно ниже, чем 7,1% два года назад. Пауэлл атрибутировал этот прогресс "распутыванию" постпандемических диспропорций предложения и спроса, которые изначально подстегнули глобальную инфляцию.

Инфляция снизилась во второй половине прошлого года, когда американская экономика оставалась устойчивой. Это в основном было связано с улучшениями со стороны предложения, такими как большая рабочая сила и улучшенные цепочки поставок. Американская экономика также испытала значительный рост производительности труда, что способствовало росту без роста инфляции. Успокоение рынка труда до более типичного состояния также способствовало ослаблению некоторых ценовых давлений.

"Наша жесткая денежно-кредитная политика способствовала ослаблению совокупного спроса, что в сочетании с улучшениями совокупного предложения снизило инфляционное давление и позволило росту продолжаться на здоровом уровне", - сказал Пауэлл в своей речи. "По мере того как спрос на труд замедлялся, исторически высокий уровень вакансий по сравнению с безработицей нормализовался в основном за счет снижения вакансий, без существенных и разрушительных увольнений, что привело к состоянию рынка труда, которое больше не является источником инфляционного давления".

Потребность работодателей, указанная открытыми вакансиями, составила 8,2 миллиона в июне, что значительно ниже рекордного пика в 12,2 миллиона в марте 2022 года. Темпы роста заработной платы также замедлились в последние годы.

Путь вперед

ФРС добилась значительного прогресса в борьбе с инфляцией, но "мягкая посадка" еще не гарантирована. Экономика может процветать или столкнуться с трудностями. Большинство экономистов не ожидают рецессии в этом году, но прогнозы по экономике не всегда точны.

Экономисты ФРС отметили на своем предыдущем заседании, что "недавнее ослабление некоторых индикаторов условий на рынке труда может указывать на более значительное замедление роста совокупного спроса, чем ожидалось", согласно протоколам, опубликованным на этой неделе. В сущности, недавнее ослабление рынка труда может привести к тому, что американские потребители будут тратить больше, чем ожидалось.

Неопределенность сохраняется в отношении будущего американского рынка труда, который играет ключевую роль в американской экономике. Если работники столкнутся с трудностями при поиске работы или, хуже того, столкнутся с увольнениями, они, скорее всего, снизят расходы. Это может стать вызовом, поскольку расходы потребителей составляют около 70% американской экономики.

ФРС и Уолл-стрит внимательно следят за состоянием американского потребителя. Крупные розничные торговцы, такие как Home Depot и Lowe's, отметили, что американские покупатели стали более осторожно тратить в последнее время, выбирая более дешевые альтернативы. Однако это было смешанным мешком: Walmart сообщил о лучших, чем ожидалось, финансовых результатах за последний квартал. Продажи Walmart в США, работающего не менее года, выросли на 4,2% в последнем квартале, а операционная прибыль выросла на 8,5% за квартал, а онлайн-продажи выросли на 22%.

"Путь к мягкой посадке все еще существует, но он становится все уже, поскольку рынок труда ослабевает, служа ограничением расходов", - сказала Элизабет Рентер, старший экономист NerdWallet.

В свете оптимизма Пауэлла в отношении возможной "мягкой посадки" для американской экономики владельцы бизнеса могут увидеть возможность инвестировать и расширять свои операции с ожидаемым снижением затрат на заимствование. Общая экономическая стабильность и снижение темпов инфляции указывают на здоровый бизнес-климат.

При рассмотрении потенциального снижения процентной ставки Федрезервом влияние на экономику, в частности на рынок недвижимости и потребительские расходы, будет тщательно отслеживаться. Пониженная процентная ставка может стимулировать экономический рост и укрепить доверие потребителей, в конечном итоге благоприятно сказавшись на различных секторах экономики, в том числе на бизнесе.

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