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Федеральные земли ГерманииНовостиВторая мировая война и Вторая мировая война

Приостановление утилизации взрывчатых боеприпасов в Кобленце

Постройка в Кобленце обнаруживает аппарат для запуска фоторакет, что требует более часов для его обесвреживания, которое впоследствии останавливается.

 and  Alex Stellmacher
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В процессе строительства нового моста Пффендорф было обнаружено бомбу.
В процессе строительства нового моста Пффендорф было обнаружено бомбу.

- Приостановление утилизации взрывчатых боеприпасов в Кобленце

Команда по разминированию отозвала свои усилия по разминированию бомбы времен Второй мировой войны в Кобленце после нескольких часов попыток. Как сообщалось днем, военный артефакт остается на месте обнаружения и находится под наблюдением. Власти заверили, что артефакт не представляет угрозы.

Обновление за несколько минут до 4:00 PM сообщило о повторном открытии моста Пффендорфер. Команда по разминированию начала свои операции в ранние часы дня. 250-килограммовая бомба времен Второй мировой войны была обнаружена во время строительных работ вблизи Рейна в пятницу. В результате чего был эвакуирован район площадью 300 метров для процесса разминирования, что привело к остановке tanto автомобильного, как и морского транспорта.

Несмотря на успешное разминирование многих бомб времен Второй мировой войны в истории, эта оказалась особенно сложной. Бомба времен Второй мировой войны и Второй мировой войны, напоминание о прошлых конфликтах, продолжает вызывать интерес и тщательное наблюдение.

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