- Приостановление S-Bahn услуг в BER с середины сентября.

Из-за продолжающихся строительных проектов ожидаются существенные перебои в работе S-Bahn до аэропорта Берлин-Бранденбург (BER), которые начнутся в середине сентября. Согласно объявлению S-Bahn, с 16 сентября по 14 октября временно прекратятся линии S9 и S45 между BER и Schönleinstraße. После этого периода остановка между Schönleinstraße и Adlershof будет снята, но S-Bahn-услуги до аэропорта не возобновятся до 8 ноября. Ранее об этом сообщала "Berliner Morgenpost".

В это время компания организует автобусные маршруты в качестве альтернативы между Schönleinstraße и BER для удобства пассажиров. Кроме того, путешественники могут воспользоваться более быстрыми региональными поездами, такими как RE 8, экспресс-поезд FEX или RB 23 из Берлина.

Однако и другие линии S-Bahn в юго-восточном Берлине также испытают перебои, например, между Grünau и Schönleinstraße, Königs Wusterhausen и Grünau, а также Spindlersfeld и Hermannstraße.

В период этих перебоев пассажиры могут воспользоваться альтернативными видами транспорта, такими как автобусные маршруты, для поездки между Schönleinstraße и аэропортом Берлин-Бранденбург (BER). Кроме того, потребность в быстром транспорте может быть удовлетворена за счет использования поездов, таких как RE 8, экспресс-поезд FEX или RB 23, которые входят в сферу транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.

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