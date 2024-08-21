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Приоритетное значение цифрового обучения остается неизменным в учебных заведениях Саарской области

Начало нового академического семестра в Саарланде после продленного перерыва сопровождается увеличением числа учащихся, преподавателей и зависимости от цифровых методов обучения. К сожалению, один аспект по-прежнему неясен.

 and  Mark Rodriguez
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Нации призывают к завершению свежего цифрового образовательного соглашения.
Нации призывают к завершению свежего цифрового образовательного соглашения.

- Приоритетное значение цифрового обучения остается неизменным в учебных заведениях Саарской области

Несмотря на неопределенное будущее финансирования от национального правительства, цифровая трансформация в школах остается приоритетом для администрации земли Саар. "Ученики должны покидать школу, будучи способными функционировать независимо. Для этого они также должны быть компетентны в навигации в цифровом мире", - заявила министр образования Кристине Штрейхерт-Кливот (СДП) в Саарбрюккене.

За последние несколько лет было получено около 100 000 мобильных устройств для школ в Сааре. "Это говорит само за себя", - отметила она. Саар - федеральная земля, которая первой начала повсеместную интеграцию этих устройств, начиная с третьего класса.

В настоящее время около 53 процентов всех образовательных материалов потребляется в цифровом виде в школах, с вариациями между типами школ. В прошлом году информатика была введена как обязательный предмет с 7-го класса. В следующем учебном году планируется внедрить стандартную цифровую систему управления школой, объявила министр, что также усилит коммуникацию между учителями.

Однако это зависит от соглашения между федеральными землями и национальным правительством о возобновлении многомиллиардной программы финансирования модернизации цифровых школ. На данный момент нет ясности относительно финансирования нового Цифрового пакта, первый этап которого истек в мае.

Федеральные земли, по словам Штрейхерт-Кливот, которая также является президентом Конференции министров образования и культуры, все больше беспокоятся об этом. Специальное заседание КМК было назначено на 2 сентября для обсуждения дальнейших мер. Федеральные земли добиваются 1,3 миллиарда евро в год с 2025 года для дальнейшего продвижения развития цифровой инфраструктуры.

Дополнительные ученики в Сааре

В начале нового учебного года в школах Саара зарегистрировалось больше учеников, чем в предыдущем году. Численность учеников, как ожидается, увеличится примерно на 1,9 процента до около 124 600. Особенно высокий рост наблюдается в начальных школах, где дополнительно 1100 учеников. Кроме того, зарегистрировано около 500 дополнительных учеников и подростков в гимназиях. Штрейхерт-Кливот связывает рост числа учеников с иммиграцией из конфликтных и кризисных регионов.

Благодаря росту спроса удалось заполнить как вакантные, так и дополнительные должности для преподавательского состава. Было создано 50 дополнительных должностей для учителей немецкого языка, дополняя Existing 120 teachers in that field.

Расширение мест в детских садах

Несмотря на продолжающуюся потребность в местах в детских садах, особенно в городских районах, спрос не может быть полностью удовлетворен. Ведется работа по расширению доступных мест и повышению квалификации специализированного персонала. В 2012 году в Сааре было около 29 000 мест в детских садах, а сегодня их число составляет почти 38 500. Количество мест в ясельном возрасте выросло с около 4200 до около 7650. К началу 2027 года родительские взносы в детских садах, как ожидается, будут отменены. Министр подтверждает, что это остается целью.

Кроме того, необходимо расширять полноценные предложения по уходу. В настоящее время около 65 процентов учеников пользуются этой возможностью. С 2026 года будет законодательное право на полноценный уход, начиная с первого класса.

После летних каникул официально начнется программа Startchancen в 55 школах. Это десятилетняя программа развития школ, которая изменит ландшафт школ. Школы также могут выделить конкретные области для улучшения. Это может включать строительство дополнительных пристроек, но основное внимание будет уделено оснащению школ для создания индивидуальных рабочих и обучающих сред. Саар получит около 12 миллионов евро федеральных средств в год на эту инициативу.

Неопределенное финансирование национального правительства для цифровой трансформации не помешало администрации земли Саар сделать это приоритетом в школах. Несмотря на это, министр образования Кристине Штрейхерт-Кливот подчеркнула важность цифровой компетентности учеников.

В свете неопределенности финансирования национального правительства достижение соглашения между федеральными землями и национальным правительством о возобновлении цифрового пакта является критически важным для продолжения цифровой трансформации в школах Саара.

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