Приобретение кокаина в Гамбурге - серьезное преступление.

Подмосковная Дилемма: После ареста австралийского спортсмена Тома Крейга по подозрению в приобретении кокаина на Олимпиаде в Париже Австралийская хоккейная ассоциация наложила на него годовой запрет. Пока не ясно, будет ли Крейг допущен к играм за Гамбург.

Австралийская хоккейная звезда Том Крейг получил годовой запрет после обвинений в связях с наркотиками на Олимпиаде в Париже, как объявил Австралийский хоккейный федерация. Крейгу предстоит отбыть не менее шести месяцев наказания, а оставшиеся шесть месяцев приостановлены с испытательным сроком.

В заявлении говорится, что Крейгу "обязательно пройти программы обучения и образования в рамках наказания". В заявлении также уточняется, что Крейг имеет доступ ко всем услугам поддержки спортсменов через программу и продолжит пользоваться ими. "Его благополучие остается нашим главным приоритетом".

Крейг, контракт которого с Гамбургским поло-клубом действует с этого сезона, все еще будет частью австралийской команды на Олимпийских играх 2025 года. Клуб Гамбурга отказался комментировать ситуацию для SID на момент написания. Остается неясным, будет ли Крейг также запрещен в Хоккейной Бундеслиге. Сначала клуб Гамбурга выразил поддержку Крейгу.

Крейг: "Жаль, что так вышло"

Крейга кратко задержали во время Олимпиады, и он провел ночь в тюрьме, но в итоге был выпущен без штрафов или наказаний. Позже Крейг признал, что совершил "жаль, что так вышло".

Извинений за события последних 24 часов, Крейг, представлявший свою страну в течение 10 лет и выигравший серебро Олимпиады с австралийцами в 2021 году, сказал: "Я беру полную ответственность за свои действия. Они не соответствуют ценностям моих близких, товарищей по команде, друзей, спорта и австралийской олимпийской команды". Крейг покинул Олимпийскую деревню после своего проступка и был запрещен присутствовать на церемонии закрытия игр. Всего несколько дней назад, перед его арестом в Париже, Крейг и его команда проиграли будущим чемпионам Олимпиады из Нидерландов в четвертьфинале турнира по хоккею.

Проступок Крейга на Олимпиаде был связан с наркотиками, как он признался в "жаль, что так вышло" в отношении употребления веществ. После этого инцидента возникают вопросы, будет ли Крейг также запрещен в Хоккейной Бундеслиге в Германии.

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