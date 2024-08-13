- Принцу Гарри нужно найти нового начальника штаба.

Принц Гарри ищет нового главного помощника всего за несколько дней до рабочей поездки в Колумбию. Предыдущий сотрудник, Джош Кеттлер, согласился с сыном короля Карла III разорвать контракт после всего трех месяцев, как сообщает британское новостное агентство PA.

Сказали, что Кеттлер не подходил для этой должности. Понимают, что он все еще был на испытательном сроке. Кеттлер сопровождал Гарри в Лондон на десятую годовщину Игр Непоколебимых, которые принц основал для раненых солдат.

Теперь пятый в очереди на британский трон снова должен искать своего главного помощника. "Гарри и Меган заработали репутацию людей, которые не могут удержать сотрудников, пока они занимаются своими благотворительными и производственными проектами в США", - написало PA.

Приглашение из Колумбии

Принц Гарри, 39 лет, и его жена, герцогиня Меган, 43 года, скоро отправятся в Колумбию по приглашению вице-президента Франсии Маркес. Их маршрут включает столицу, Боготу, а также регионы вокруг Картахены и Кали. По словам Маркес, акцент будет сделан на защите молодых людей. Меган и Гарри давно открыто говорят о угрозе, которую Интернет представляет для несовершеннолетних.

Это вторая официальная зарубежная поездка пары в этом году. В мае Меган и Гарри посетили западноафриканскую страну Нигерию. С тех пор, как они отказались от своих королевских обязанностей в 2020 году, пара не путешествовала от имени короны или британского правительства. Министерство иностранных дел в Лондоне советует воздерживаться от несущественных поездок в Колумбию из-за высокого риска похищений.

Люди будут вовлечены в поиск принца Гарри нового главного помощника, учитывая, что ему нужно найти подходящую замену Джошу Кеттлеру. Герцог и герцогиня Сассекские, в частности Гарри, имеют историю сложностей с удержанием сотрудников во время своих благотворительных и производственных проектов в Соединенных Штатах.

Во время своей предстоящей поездки в Колумбию принц Гарри и герцогиня Меган встретятся с многими людьми, так как они сосредоточены на защите молодых людей и повышении осведомленности о опасностях Интернета для детей.

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