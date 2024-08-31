Принцесса норвежской королевской семьи поддерживает шаманские практики.

Норвежская принцесса Марта Луиза и американский шаман Дюрек Верретт связали себя узами брака. 52-летняя принцесса и 49-летний самопровозглашенный шаман обменялись клятвами в интимной церемонии на фьорде Гейрангер. Представитель принцессы сообщил об этом событии агентству новостей NTB и другим норвежским СМИ в кратком заявлении.

После чаепития и коктейлей в ближайшем отеле, пара и их 350 гостей ожидали грандиозного свадебного торжества. Перед церемонией некоторые гости прошли по красной ковровой дорожке в традиционной норвежской одежде. Марта Луиза является старшим ребенком норвежского короля Харальда V и королевы Соньи. Ее брат, наследный принц Хокон, моложе ее, что делает ее четвертой в линии наследования норвежского престола. Этот брак стал вторым для принцессы; она была ранее замужем за писателем Ари Бейном с 2002 по 2017 год и имеет троих детей от этого брака.

Верретт считает себя шестым поколением шаманов в своей семье и стремится помочь людям открыть свою внутреннюю духовную силу. Марта Луиза также привлекла внимание своими духовными интересами и увлечением эзотерикой. Союз между принцессой и этим неоднозначным шаманом, известным своими спорными бизнес-практиками, вызвалdebate. В необычном решении пара продала эксклюзивные права на фотографии своей свадьбы и приема гостей британскому журналу "Hello!" за неразглашенную сумму. Кроме того, Netflix якобы приобрел права на съемку этого события. Основные норвежские СМИ были в основном исключены из самых значительных моментов празднования.

После коктейльной часа пара и их гости наслаждались выступлением живой группы на грандиозном свадебном торжестве. Этот интимный союз между Мартой Луизой и Дюреком Верретом вызвал широкое обсуждение в норвежском обществе о духовности и необычных отношениях.

Читайте также: