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ОбществоНовостиБританская королевская семья

Принц Уильям проявляет чувство спокойствия.

 and  Mark Rodriguez
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Множество людей собралось в уэльском городе Лланелли
Множество людей собралось в уэльском городе Лланелли

Принц Уильям проявляет чувство спокойствия.

Во время поездки в Уэльс принц Уильям публично высказался о вирусном видео, в котором его жена Кэтрин сообщает о завершении своего курса химиотерапии при лечении рака. Уильям назвал эту новость "положительной", но также признал, что семья осознает, что борьба еще не окончена.

После выхода интимного семейного видео внимание общественности обратилось на Лланелли, Уэльс, где принц Уильям посетил местную начальную школу. Жители не только пришли посмотреть на его визит в школу "Свисс-Велли-Комьюнити", но и выразить свою поддержку рукописными открытками. Уильям поблагодарил жителей, выразив свою благодарность. Во время визита он казался расслабленным и непринужденным.

Затем, как патрон Недели Воздушной Скорой Помощи, принц Уильям посетил штаб-квартиру Уэльской Воздушной Скорой Помощи. После этого он отправился в стадион Лланелли "Скарлетс", чтобы продемонстрировать свою поддержку Чемпионату мира по регби среди женщин в 2025 году в Уэльсе.

Видео нарушает королевские нормы

В необычном шаге принцесса Кэтрин поделилась личным видео в понедельник, объявив о завершении своего курса химиотерапии при лечении рака. Видео привлекло всемирное внимание, нарушая обычные королевские границы, как считают эксперты. В кадре показаны редкие моменты из семейной жизни, такие как прогулка в лесу или возле кукурузного поля. Трое детей видны на переднем плане, а принц Уильям лежит на земле с Кэтрин в объятиях, даже целуя ее в щеку - отход от традиционных королевских представлений.

В вирусном ролике Кэтрин размышляет о своем диагнозе рака и о своем нынешнем состоянии, выражая облегчение от завершения химиотерапии. "С окончанием лета я не могу достаточно подчеркнуть, как я рада, что закончила свою химиотерапию", - говорит она. "Последние девять месяцев были трудными для нашей семьи. Жизнь, как мы ее знаем, может измениться так быстро, и нам пришлось научиться плавать по бурным водам и неопределенному пути впереди". Сейчас она сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное, чтобы оставаться свободной от рака. Видео также подчеркивает, что процесс выздоровления еще долгий. Королевскую семью и их сторонников во всем мире засыпали поздравлениями в это трудное время.

Вирусное видео с британской королевской семьей вызвало глобальный интерес, особенно в Лланелли, Уэльс, где принц Уильям нанес визит. Его расслабленное поведение во время визита было свидетельством силы семьи, учитывая продолжающуюся борьбу с раком Кэтрин, частное дело, обсуждаемое в вирусном ролике.

Видео, нарушающее королевские нормы, показало интимные семейные моменты, в том числе завершение курса химиотерапии Кэтрин и нежные жесты принца Уильяма, демонстрируя более личную сторону британской королевской семьи.

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