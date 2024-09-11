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"Принц Луи занимается принцессовыми делами": захватывающие детские моменты из видеозаписи

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

- "Принц Луи занимается принцессовыми делами": захватывающие детские моменты из видеозаписи

Свежая, гармоничная и совершенно типичная для семьи Кэтрин, принцессы, картина открывается в лесу недалеко от их загородного дома Анмер-Холл в Норфолке. Анмер-Холл служит убежищем для клана Уэльсов, прошедшим в 2014 году дорогостоящий ремонт на сумму 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Семья считает этот 19-й век особняк своим личным убежищем, окруженным полями и густыми лесами.

Впервые принц Уильям и принцесса Кэтрин приглашают публику в свой частный рай. Семейный альбом, наполненный фотографиями, сделанными в лесу возле усадьбы или на полях, дополняется другой сценой, где вся семья из пяти человек наслаждается настольной игрой за ужином, в сопровождении родителей Кэтрин, Кэрол и Майкла Миддлтон. Вероятно, эта сцена была снята в Анмер-Холле. Другая сцена показывает принца Луи, качающегося на качелях в саду, а его мать, принцесса Кэтрин, толкает его. Возможно, эта сцена происходит в саду усадьбы.

Сокровенная сторона семьи принцессы Кэтрин открывается

Принц Уильям и принцесса Кэтрин решили поделиться частным и интимным взглядом на свою семейную жизнь, чего мы никогда не видели раньше. Видео, опубликованное Кэтрин на своих цифровых платформах, очаровательно, и дети steals the show. Особенно примечателен youngest, принц Луи, который продолжает демонстрировать свою характерную энергию. В ответ на это твиттер-сообщество придумывает подходящие подписи, такие как "Просто Луи, который есть Луи", что примерно переводится как "Просто Луи, который есть Луи". Его склонность к маршу под собственную дудку не угасла.

На семейном видео Луи можно увидеть, как он взбирается на дерево высотой пять метров, уверенно обращаясь к камере: "Привет". Он играет в прятки, резвится с семейной собакой и играет с мамой или папой, сидя у них на коленях. Кроме того, прочная связь между принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем с их матерью искусно показана. При ближайшем рассмотрении видео раскрывает множество тонких деталей, нежные жесты и, прежде всего, огромное количество любви.

Принц Уильям присоединился к своей семье за сеансом настольной игры в их частном убежище, Анмер-Холле. Энергетичный принц Луи, под пристальным взглядом принца Уильяма, был замечен на качелях в саду.

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