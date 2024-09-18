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Принц Гарри вновь проявляет внимание к подлинному монарху.

 and  Carmen Simpson
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В 2020 году принц Гарри возвращается к роли высокопоставленного члена королевской семьи.
В 2020 году принц Гарри возвращается к роли высокопоставленного члена королевской семьи.

Принц Гарри вновь проявляет внимание к подлинному монарху.

Когда в 2020 году принц Гарри отказался от своей роли старшего члена королевской семьи, ему пришлось отказаться от своих патронатных обязанностей. Однако он остался преданным организации, которая поддерживает серьезно больных детей. В этом месяце 40-летний Гарри посетит Лондон, чтобы исполнить свой долг перед этим благородным делом.

По данным "Daily Mail", принц Гарри посетит ежегодную церемонию вручения наград WellChild, благотворительной организации, помогающей серьезно больным детям, 30 сентября в Лондоне. Неизвестно, будет ли его сопровождать Меган на церемонии вручения наград WellChild 2024 года.

После просьбы королевы Елизаветы II к Гарри отказаться от большинства своих королевских патронатных обязанностей перед его переездом, он решил сохранить свою связь с WellChild. На тот момент он был патроном в течение 16 лет.

Гарри "бесценен" для WellChild

За годы Гарри доказал, что он "бесценен" в повышении осведомленности и сборе средств для организации, как сообщает WellChild. Он посещал церемонию вручения наград 12 раз до этого. Как объявила организация в Instagram, Гарри проведет время с победителями и их семьями на приеме перед церемонией и вручит награду самому вдохновляющему ребенку (в возрасте 4-6 лет), произнеся речь.

Гарри сказал: "Я горжусь тем, что снова посещаю церемонию вручения наград WellChild, где храбрость и достижения детей с серьезными заболеваниями отмечаются. Эти невероятные молодые люди, вместе с преданными ухаживающими, медсестрами и профессионалами, которые неустанно их поддерживают, вдохновляют нас всех".

Неизвестно, встретится ли Гарри со своим больным раком отцом, королем Чарльзом, во время своего пребывания в Лондоне. За два дня до появления Гарри на церемонии вручения наград WellChild 2024 года Чарльз и его жена, королева Камилла, будут в Лондоне, чтобы отметить 25-летие Шотландского парламента.

Гарри в последний раз виделся с Чарльзом и Уильямом в феврале, когда посетил своего отца после того, как новости о его болезни стали известны. Признаки примирения с Чарльзом и Уильямом кажутся многообещающими. Впервые за три года Гарри получил поздравления с днем рождения от своего отца и брата в свой 40-й день рождения в прошлую субботу через Instagram.

Несмотря на то, что он отказался от своих королевских патронатных обязанностей, покидая свою старшую роль, бывший член монархии, принц Гарри, продолжал свою преданность королевскому делу, сохраняя свою связь с WellChild, организацией, которая поддерживает серьезно больных детей, которой он был патроном в течение 16 лет. За время, проведенное с WellChild, Гарри был бесценен, повышая осведомленность и собирая средства для организации, в конечном итоге получив от организации саму оценку "бесценен".

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