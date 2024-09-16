Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиМонархия

Принц Гарри отметил свой 40-й день рождения таким образом.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
На подступах к своему 40-летию Принц Гарри сказал, что его дети являются его самыми драгоценными...
На подступах к своему 40-летию Принц Гарри сказал, что его дети являются его самыми драгоценными благословениями.

Принц Гарри отметил свой 40-й день рождения таким образом.

С тех пор, как принц Гарри переехал в США, его контакты с семьей были ограничены. Он отметил свой 40-й день рождения на своей новой родине, за исключением благотворительного теннисного турнира и небольшого собрания.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли участие в благотворительном теннисном турнире в Лос-Анджелесе, за которым последовало скромное празднование в их резиденции в Монтесито накануне его дня рождения.

В субботу пара посетила турнир по теннису Джорджа Зайфена, который собрал средства для "Альянса в защиту прав детей". Мероприятие было организовано в память о сыне Зайфена, Джорджу, который трагически умер в возрасте девяти лет из-за вируса.

Как указано в посте Зайфена в Instagram на следующий день, Гарри и Меган показали свою поддержку на "потрясающем событии", где было собрано значительное количество средств для детей, находящихся в опеке. Зайфен похвалил Фонд Арчевелл Гарри и Меган, подчеркнув их непрерывные усилия по оказанию помощи сообществу и их неиссякаемую поддержку.

Зайфен поздравил Гарри с днем рождения и выразил благодарность организации: "И это особенный день... Счастливого 40-летия, Г! Пусть этот очередной круг вокруг солнца принесет тебе лучшие впечатления".

На особое событие Гарри выбрал белую футболку и пиджак, а Меган - бежевое платье с пуговицами. Звезды, такие как "Братья по бизнесу"Jonathan Scott, актриса Зуи Дешанель, актер Зак Брафф и бывшая коллега Меган по "СуITS" Эбигейл Спенсер, присоединились к празднованию, как показано в историях Instagram "Альянса в защиту прав детей".

Королевская семья отреагировала в Instagram

Согласно их веб-сайту, благотворительное мероприятие включало doubles-теннисный турнир и обед для сбора средств для молодых людей, которые провели детство в опеке. Ежегодный теннисный турнир, который ранее носил имя Джорджа, проводился более 20 лет и был посвящен памяти покойного Джорджа.

Гарри отметил свой 40-й день рождения частным собранием друзей и членов семьи в Монтесито. Хотя его родственники не присутствовали, король Чарльз III посвятил пост на официальном аккаунте королевской семьи в Instagram, поздравив Гарри с днем рождения. Это считалось жестом примирения после напряженных отношений. Принц Уильям и герцогиня Кэтрин поделились этим постом в своих историях в Instagram, что стало первым публичным поздравлением с днем рождения с 2021 года.

Перед своим юбилеем Гарри поделился с People через своего представителя, что самым дорогим подарком, который он когда-либо получал, были его дети, Арчи и Лилибет. "Я наслаждаюсь тем, как они растут каждый день, и ценю быть их отцом", - выразил он.

Принц Гарри женился на Меган в 2018 году. Отношения между королевской семьей и парой становились все более напряженными, что привело к открытому разрыву в начале 2020 года. Пара решила отказаться от статуса рабочих членов королевской семьи и переехала в США. В различных интервью, документальном фильме Netflix и мемуарах они неоднократно критиковали королевскую семью.

В духе примирения король Чарльз III опубликовал сообщение с днем рождения для принца Гарри на официальном аккаунте королевской семьи в Instagram, хотя Гарри отметил свой 40-й день рождения в частном порядке в Монтесито с друзьями и семьей. Монархи показали свою поддержку на турнире по теннису Джорджа Зайфена, ежегодном мероприятии, посвященном памяти Джорджа, которое собрало средства для детей в опеке.

Хотя принц Гарри и его семья имели ограниченные контакты после переезда в США, они приняли участие в благотворительном теннисном турнире, демонстрируя свою приверженность поддержке близких им причин.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт.
Общество

Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт.

Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт. С более чем 100 миллионами поклонников в социальных сетях, музыкальная сенсация Тейлор Свифт - это тот человек, которого политики США, скорее всего, захотят избежать оскорбления. Однако бывший президент Дональд Трамп, похоже, проигнорировал это правило. Ответ фанатов Свифт был быстрым. Фанаты Свифт

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе.
Общество

Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе.

Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе. Гомосексуальность у животных, в том числе у овец, распространена и часто остается незамеченной. По данным, около 8% баранов демонстрируют гомосексуальные наклонности. Как правило, таких баранов считают неэффективными для разведения и часто они встречают раннюю смерть. Однако на ферме "Радужная

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
В Дублине, Ирландия, 28 июня 2024 года, Дэвид НАVARРО и Перри ФЕРРАР, оба из Jane's Addiction,...
Общество

Из-за опасений со стороны членов группы, Jane's Addiction отменяет оставшиеся даты тура, с акцентом на благополучие их фронтмена Перри Фаррелла.

После недавней ссоры за кулисами между членами группы Перри Фаррелом и Дэвидом Наварро из Jane's Addiction запланированные концерты группы отменены.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно