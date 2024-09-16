Принц Гарри отметил свой 40-й день рождения таким образом.

С тех пор, как принц Гарри переехал в США, его контакты с семьей были ограничены. Он отметил свой 40-й день рождения на своей новой родине, за исключением благотворительного теннисного турнира и небольшого собрания.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли участие в благотворительном теннисном турнире в Лос-Анджелесе, за которым последовало скромное празднование в их резиденции в Монтесито накануне его дня рождения.

В субботу пара посетила турнир по теннису Джорджа Зайфена, который собрал средства для "Альянса в защиту прав детей". Мероприятие было организовано в память о сыне Зайфена, Джорджу, который трагически умер в возрасте девяти лет из-за вируса.

Как указано в посте Зайфена в Instagram на следующий день, Гарри и Меган показали свою поддержку на "потрясающем событии", где было собрано значительное количество средств для детей, находящихся в опеке. Зайфен похвалил Фонд Арчевелл Гарри и Меган, подчеркнув их непрерывные усилия по оказанию помощи сообществу и их неиссякаемую поддержку.

Зайфен поздравил Гарри с днем рождения и выразил благодарность организации: "И это особенный день... Счастливого 40-летия, Г! Пусть этот очередной круг вокруг солнца принесет тебе лучшие впечатления".

На особое событие Гарри выбрал белую футболку и пиджак, а Меган - бежевое платье с пуговицами. Звезды, такие как "Братья по бизнесу"Jonathan Scott, актриса Зуи Дешанель, актер Зак Брафф и бывшая коллега Меган по "СуITS" Эбигейл Спенсер, присоединились к празднованию, как показано в историях Instagram "Альянса в защиту прав детей".

Королевская семья отреагировала в Instagram

Согласно их веб-сайту, благотворительное мероприятие включало doubles-теннисный турнир и обед для сбора средств для молодых людей, которые провели детство в опеке. Ежегодный теннисный турнир, который ранее носил имя Джорджа, проводился более 20 лет и был посвящен памяти покойного Джорджа.

Гарри отметил свой 40-й день рождения частным собранием друзей и членов семьи в Монтесито. Хотя его родственники не присутствовали, король Чарльз III посвятил пост на официальном аккаунте королевской семьи в Instagram, поздравив Гарри с днем рождения. Это считалось жестом примирения после напряженных отношений. Принц Уильям и герцогиня Кэтрин поделились этим постом в своих историях в Instagram, что стало первым публичным поздравлением с днем рождения с 2021 года.

Перед своим юбилеем Гарри поделился с People через своего представителя, что самым дорогим подарком, который он когда-либо получал, были его дети, Арчи и Лилибет. "Я наслаждаюсь тем, как они растут каждый день, и ценю быть их отцом", - выразил он.

Принц Гарри женился на Меган в 2018 году. Отношения между королевской семьей и парой становились все более напряженными, что привело к открытому разрыву в начале 2020 года. Пара решила отказаться от статуса рабочих членов королевской семьи и переехала в США. В различных интервью, документальном фильме Netflix и мемуарах они неоднократно критиковали королевскую семью.

В духе примирения король Чарльз III опубликовал сообщение с днем рождения для принца Гарри на официальном аккаунте королевской семьи в Instagram, хотя Гарри отметил свой 40-й день рождения в частном порядке в Монтесито с друзьями и семьей. Монархи показали свою поддержку на турнире по теннису Джорджа Зайфена, ежегодном мероприятии, посвященном памяти Джорджа, которое собрало средства для детей в опеке.

Хотя принц Гарри и его семья имели ограниченные контакты после переезда в США, они приняли участие в благотворительном теннисном турнире, демонстрируя свою приверженность поддержке близких им причин.

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