- Принц Гарри и Меган о киберзапугивании в Колумбии

Принц Гарри и герцогиня Меган прибыли в Колумбию с визитом. В основном, они примут участие в мероприятиях, посвященных кибербуллингу. Это их второй официальный зарубежный визит в этом году. В мае Меган и Гарри посетили западноафриканскую страну Нигерию.

В столице, Боготе, их встречала вице-президент Франсия Маркес в ее резиденции. Цель их визита, по словам Маркес, - "подчеркнуть и решить проблему, которая сегодня угрожает психическому здоровью всего человечества". Кибербуллинг и онлайн-дискриминация представляют угрозу для психического здоровья всех людей.

Недавно основанная сеть поддержки родителей

Гарри (39) и Меган (43) недавно основали сеть поддержки родителей из-за своих собственных опытов с онлайн-harassment. Сеть ставит своей целью добиваться от интернет-компаний и политики принятия более строгих мер для защиты молодых пользователей от травли, согласно их веб-сайту.

Меган впервые заговорила о своих суицидальных мыслях во время своего ухода из британской королевской семьи в беседе с телеведущей Опрой Уинфри три года назад. До их разногласий Гарри и его брат принц Уильям (42) совместно выступали за психическое здоровье.

До воскресенья в различных городах Колумбии

В течение следующих дней пара посетит Боготу, Картахену и Кали. Они планируют встретиться с молодыми людьми, женщинами и лидерами социальных профессий. Кроме того, королевские особы планируют встретиться с колумбийской командой, которая примет участие в Играх Непобедимых в феврале 2025 года. Гарри основал этот спортивный турнир для раненых солдат.

С тех пор, как они отказались от своих королевских обязанностей в 2020 году, Гарри и Меган больше не путешествуют от имени короны или британского правительства. Тем не менее, их зарубежные визиты по-прежнему привлекают значительное внимание политики и СМИ.

Комиссия, в соответствии с их визитом, может рассмотреть вопрос о принятии актов, которые будут продвигать более строгие меры для защиты молодых пользователей от кибербуллинга и онлайн-harassment, как подчеркивает новая сеть поддержки принца Гарри и герцогини Меган. Правила Комиссии также могут подчеркивать важность решения проблемы кибербуллинга и онлайн-дискриминации, учитывая их отрицательное влияние на психическое здоровье, как признала Меган во время своей беседы с Опрой Уинфри.

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