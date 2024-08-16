Принц Альберт появляется с загадочными пятнами на лице

На публичном мероприятии принц Альберт II Монако появился с заметными красными пятнами на лбу и голове. Видимые кожные изменения, которых не было несколько дней назад, вызвали спекуляции о здоровье 66-летнего мужчины.

Принц Альберт II присутствовал вчера вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном на церемонии поминовения 80-летия высадки союзников в французской Провансе. Во время торжеств на национальном военном кладбище Булуарис, 66-летний мужчина был замечен с загадочными красными пятнами на лбу и лысеющей голове. Принц Монако не скрывал кожные изменения, но также не объяснил их, что привело к спекуляциям о возможном заболевании. Это особенно актуально, поскольку мужчина принцессы Шарлен в прошлом перенес несколько операций по поводу кожных проблем на лице и голове. В 2014 году принц Альберт удалил доброкачественную родинку, подобные процедуры последовали в 2019 и 2022 годах.

По словам дерматолога Тома Венделя, которого спросили в газете "Бильд" об пятнах Альберта, они могли бы быть актиническим кератозом. Это ранняя форма рака кожи, при которой сначала появляются небольшие красные пятна, которые со временем превращаются в твердые, чешуйчатые узлы. "Они развиваются в течение лет, обычно на так называемых 'солнечных террасах' кожи из-за сильного УФ-излучения", - объясняет Вендель.

Шесть дней назад без пятен

Актинический кератоз - это предупреждающий знак кожи и его следует лечить, так как если он прорастет в дерму, может развиться злокачественная кожная опухоль, такая как базалиома.

Однако красные пятна на лице принца Альберта также могут быть солнечной аллергией или другой кожной реакцией.

Шесть дней назад он сиял, без пятен, на подиуме вместе с Макроном и его женой Бриджит на Олимпийских играх в Париже.

Церемонию поминовения во Франции посетили tanto принц Альберт II, как и президент Франции Эммануэль Макрон. Шесть дней назад принц Альберт появился на Олимпийских играх в Париже, выглядя без пятен.

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