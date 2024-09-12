Примерно половина американских арендаторов выделяют более 30% своего дохода на расходы на жилье.

Недавние данные из переписи населения США 2023 года, опубликованные Бюро переписи населения США, подчеркивают серьезную проблему доступности жилья в Америке. Как для владельцев недвижимости, так и для арендаторов покупка или аренда жилья стала намного дороже.

Как заявила Мolly Ross, статистик из Бюро переписи населения, расходы на жилье между 2022 и 2023 годами выросли tanto для собственников, как и для арендаторов. Это отразилось на средней стоимости аренды, которая выросла с $1,354 до $1,406 (с учетом инфляции).

Это означает рост расходов на аренду на 3,8%, что превышает рост стоимости недвижимости на 1,8%, согласно Бюро переписи населения.

Семьи, которые тратят более 30% своего дохода на аренду, ипотеку или другие расходы на жилье, считаются "обремененными" расходами, согласно Департаменту жилищного строительства и городского развития США. По данным опроса, более 21 миллиона домохозяйств находятся в такой ситуации.

Кроме того, опрос выявил разницу в проценте дохода, потраченного на аренду, в зависимости от расы. В 2023 году 56,2% черных или афроамериканских домохозяйств тратили более 30% своего дохода на расходы на жилье по сравнению с 49,7% населения в целом. Среди домохозяйств латиноамериканцев эта доля составила 53,2%.

Кроме того, примерно 2,5 миллиона (или 30,6%) черных домохозяйств были признаны "чрезвычайно обремененными", так как они тратили более 50% своего дохода на расходы на жилье в 2023 году.

После пандемии расходы на жилье резко выросли. Федеральная резервная система снизила процентные ставки почти до нуля в 2020 году, чтобы стимулировать экономику, но это, в сочетании с ростом удаленной работы, спровоцировало сильный спрос на недвижимость. Однако недавняя кампания ФРС по повышению процентных ставок, которая подняла их до 23-летнего максимума, еще не смогла достаточно охладить спрос. Вместо этого цены на недвижимость остаются высокими, а ипотечные ставки также растут.

Ипотечные ставки являются существенной статьей расходов для владельцев жилья, которые берут кредиты на свои дома. Хотя ипотечные ставки все еще высоки по сравнению с недавними историческими нормами, они recently began to decrease в ожидании снижения процентных ставок ФРС в этом месяце. На прошлой неделе средняя ставка по 30-летней ипотеке составила 6,20%, что является самым низким уровнем с февраля 2023 года.

Тем не менее, еще одной существенной статьей расходов для владельцев жилья является страхование. Эта статья расходов стала все более непосильной в регионах, подверженных природным катастрофам, таким как лесные пожары, ураганы и торнадо. По данным опроса, 5,4 миллиона из 85,7 миллиона владельцев жилья в США потратили не менее $4,000 на страхование жилья в 2023 году. Владельцы жилья во Флориде столкнулись с самым высоким процентом владельцев, потративших эту сумму, за ними следуют Техас, Калифорния, Нью-Йорк и Луизиана, согласно данным опроса.

Тем не менее, опрос показал, что арендаторы в 2023 году несли более существенную долю расходов на жилье по сравнению со владельцами жилья.

Тем не менее, июльское исследование от Realtor.com пришло к другим выводам. Веб-сайт, который проанализировал свои объявления о недвижимости, заявил, что покупка начального дома (то есть студии, однокомнатной или двухкомнатной квартиры) была на 61,3% дороже, чем аренда такой же квартиры в 50 крупнейших metropolitan area в США в июле.

Кроме того, опрос показал, что в 2023 году в шести штатах снизилась доля дохода арендаторов, потраченная на аренду: Иллинойс, Канзас, Миннесота, Нью-Мексико, Нью-Йорк и Западная Виргиния.

Резкий рост расходов на аренду или покупку жилья играет роль в выборах президента США в 2024 году. tanto Вице-президент Камала Харрис, как и бывший президент Дональд Трамп, предложили стратегии по борьбе с доступностью жилья.

План Харрис предусматривает выделение $25,000 в виде помощи на первоначальный взнос для впервые покупающих жилье, в то время как Трамп предложил запретить ипотеку для нелегальных иммигрантов, которые составляют небольшую часть рынка ипотеки.

Рост расходов на жилье, в том числе tanto арендную плату, как и ипотечные платежи, создает серьезное бремя для семейных бюджетов. В соответствии с действиями Федеральной резервной системы во время пандемии ипотечные ставки recently began to decrease, что дает некоторое облегчение владельцам жилья.

Этот кризис доступности жилья негативно влияет на различные секторы экономики, особенно на низкообеспеченные и этнические меньшинства, которые тратят непропорционально большую часть своего дохода на расходы на жилье.

Читайте также: