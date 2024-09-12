Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Примерно половина американских арендаторов выделяют более 30% своего дохода на расходы на жилье.

В 2023 году согласно недавней официальной статистике большая часть американских арендаторовfacesExpanded.expenses в виде расходов на жилье превысила 30% своего дохода, в результате чего понесла серьезные финансовые потери.

 and  John Stellmacher
Время чтения 3 минут
Согласно опубликованным в четверг данным переписи США, процент расходов на оплату аренды жилья...
Согласно опубликованным в четверг данным переписи США, процент расходов на оплату аренды жилья существенно различается среди разных расовых групп.

Примерно половина американских арендаторов выделяют более 30% своего дохода на расходы на жилье.

Недавние данные из переписи населения США 2023 года, опубликованные Бюро переписи населения США, подчеркивают серьезную проблему доступности жилья в Америке. Как для владельцев недвижимости, так и для арендаторов покупка или аренда жилья стала намного дороже.

Как заявила Мolly Ross, статистик из Бюро переписи населения, расходы на жилье между 2022 и 2023 годами выросли tanto для собственников, как и для арендаторов. Это отразилось на средней стоимости аренды, которая выросла с $1,354 до $1,406 (с учетом инфляции).

Это означает рост расходов на аренду на 3,8%, что превышает рост стоимости недвижимости на 1,8%, согласно Бюро переписи населения.

Семьи, которые тратят более 30% своего дохода на аренду, ипотеку или другие расходы на жилье, считаются "обремененными" расходами, согласно Департаменту жилищного строительства и городского развития США. По данным опроса, более 21 миллиона домохозяйств находятся в такой ситуации.

Кроме того, опрос выявил разницу в проценте дохода, потраченного на аренду, в зависимости от расы. В 2023 году 56,2% черных или афроамериканских домохозяйств тратили более 30% своего дохода на расходы на жилье по сравнению с 49,7% населения в целом. Среди домохозяйств латиноамериканцев эта доля составила 53,2%.

Кроме того, примерно 2,5 миллиона (или 30,6%) черных домохозяйств были признаны "чрезвычайно обремененными", так как они тратили более 50% своего дохода на расходы на жилье в 2023 году.

После пандемии расходы на жилье резко выросли. Федеральная резервная система снизила процентные ставки почти до нуля в 2020 году, чтобы стимулировать экономику, но это, в сочетании с ростом удаленной работы, спровоцировало сильный спрос на недвижимость. Однако недавняя кампания ФРС по повышению процентных ставок, которая подняла их до 23-летнего максимума, еще не смогла достаточно охладить спрос. Вместо этого цены на недвижимость остаются высокими, а ипотечные ставки также растут.

Ипотечные ставки являются существенной статьей расходов для владельцев жилья, которые берут кредиты на свои дома. Хотя ипотечные ставки все еще высоки по сравнению с недавними историческими нормами, они recently began to decrease в ожидании снижения процентных ставок ФРС в этом месяце. На прошлой неделе средняя ставка по 30-летней ипотеке составила 6,20%, что является самым низким уровнем с февраля 2023 года.

Тем не менее, еще одной существенной статьей расходов для владельцев жилья является страхование. Эта статья расходов стала все более непосильной в регионах, подверженных природным катастрофам, таким как лесные пожары, ураганы и торнадо. По данным опроса, 5,4 миллиона из 85,7 миллиона владельцев жилья в США потратили не менее $4,000 на страхование жилья в 2023 году. Владельцы жилья во Флориде столкнулись с самым высоким процентом владельцев, потративших эту сумму, за ними следуют Техас, Калифорния, Нью-Йорк и Луизиана, согласно данным опроса.

Тем не менее, опрос показал, что арендаторы в 2023 году несли более существенную долю расходов на жилье по сравнению со владельцами жилья.

Тем не менее, июльское исследование от Realtor.com пришло к другим выводам. Веб-сайт, который проанализировал свои объявления о недвижимости, заявил, что покупка начального дома (то есть студии, однокомнатной или двухкомнатной квартиры) была на 61,3% дороже, чем аренда такой же квартиры в 50 крупнейших metropolitan area в США в июле.

Кроме того, опрос показал, что в 2023 году в шести штатах снизилась доля дохода арендаторов, потраченная на аренду: Иллинойс, Канзас, Миннесота, Нью-Мексико, Нью-Йорк и Западная Виргиния.

Резкий рост расходов на аренду или покупку жилья играет роль в выборах президента США в 2024 году. tanto Вице-президент Камала Харрис, как и бывший президент Дональд Трамп, предложили стратегии по борьбе с доступностью жилья.

План Харрис предусматривает выделение $25,000 в виде помощи на первоначальный взнос для впервые покупающих жилье, в то время как Трамп предложил запретить ипотеку для нелегальных иммигрантов, которые составляют небольшую часть рынка ипотеки.

Рост расходов на жилье, в том числе tanto арендную плату, как и ипотечные платежи, создает серьезное бремя для семейных бюджетов. В соответствии с действиями Федеральной резервной системы во время пандемии ипотечные ставки recently began to decrease, что дает некоторое облегчение владельцам жилья.

Этот кризис доступности жилья негативно влияет на различные секторы экономики, особенно на низкообеспеченные и этнические меньшинства, которые тратят непропорционально большую часть своего дохода на расходы на жилье.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Первый раз в истории Volkswagen рассматривает возможность закрытия завода в Германии.
Экономика

ФДП высказалась против предложенной Volkswagen субсидии на электромобили.

ФДП высказалась против предложенной Volkswagen субсидии на электромобили. Европейский лидер автопрома в настоящее время столкнулся с серьезной проблемой. Руководитель региона Нижняя Саксония, где базируется компания, предлагает предоставить правительственное финансирование для электромобилей в качестве возможного решения. Однако лидер фракции FDP в парламенте, Кристиан Дюрр, называет эту идею "бредом" и

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla.
Экономика

Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla.

Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla. Вот альтернативный взгляд на ситуацию: Вместо того чтобы просто производить электромобили, Tesla также обратила свой взор на электрический полуприцеп. Несколько таких уже курсируют по дорогам, но 19 августа один из них попал в аварию в Калифорнии.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Основная новостная компания Fox News, наряду с другими консервативными СМИ, игнорирует союз бывшего президента Трампа с экстремистской теоретиком заговора Ларой Лумер.
Экономика

Основная новостная компания Fox News, наряду с другими консервативными СМИ, игнорирует союз бывшего президента Трампа с экстремистской теоретиком заговора Ларой Лумер.

Основные консервативные СМИ игнорируют связи Дональда Трампа с радикальным theorists of conspiracy theory Laura Loomer, таким образом защищая свою аудиторию от шума, несмотря на критику видных фигур Республиканской партии.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно