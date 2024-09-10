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Примерно одна треть всех зарегистрированных в ЕС электромобилей будет находиться в Германии к 2023 году.

 and  Vladimir Milov
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Примерно одна седьмая часть вновь зарегистрированных автомобилей с внутренним сгоранием, замененных...
Примерно одна седьмая часть вновь зарегистрированных автомобилей с внутренним сгоранием, замененных на электрические тяговые системы, произошла в 2023 году.

Примерно одна треть всех зарегистрированных в ЕС электромобилей будет находиться в Германии к 2023 году.

Рынок электромобилей в Германии в настоящее время кажется стационарным. Заметно, что всего несколько европейских стран обошли Германию в прошлом году, отчасти благодаря правительственным субсидиям. В целом, в данных о регистрации очевиден четкий север-южный градиент.

В прошлом году в Германии было зарегистрировано примерно 524 200 электромобилей, что составляет около 33,3% от общего числа 1,55 миллиона электромобилей, зарегистрированных во всем ЕС, согласно данным Федерального статистического управления в Висбадене. Доля регистраций электромобилей в Германии в 2022 году составила 18,4%, что немного выше, чем в 2021 году (17,8%). Однако этот тренд не сохранился в текущем году: согласно данным Федерального управления автотранспорта, только 12,7% новых зарегистрированных автомобилей в период с января по август были полностью электрическими.

Таким образом, Германия опередила средний показатель ЕС в 14,6% в 2023 году, но значительно отстает от Швеции (38,6%), Дании (36,1%) и Финляндии (33,8%). Самые высокие доли зарегистрированных новых электромобилей наблюдаются в не входящих в ЕС странах Норвегии и Исландии: Норвегия зарегистрировала почти 80% новых автомобилей как электрические, а Исландия превысила отметку в 50%. По данным статистического управления, на это влияют наличие инфраструктуры зарядки, налоговые льготы и освобождение от платы за проезд или парковку. В Европе очевиден четкий север-южный градиент, с наименьшим количеством новых электромобилей зарегистрированных в Хорватии (2,6%) и Словакии (2,9%).

Число регистраций резко упало после отмены субсидий

Германия прекратила субсидии на электромобили – до €4,500 на покупку новых автомобилей – в конце 2023 года. С тех пор число новых регистраций электромобилей резко упало: например, в августе было зафиксировано падение на 68,8% по сравнению с предыдущим годом.

Теперь немецкое правительство стремится стимулировать продажи электромобилей с помощью налоговых льгот для компаний. Компании получат право на более быстрое амортизацию электрических служебных автомобилей и более низкие налоги на более дорогие электромобили. Кроме того, автомобильная промышленность требует более быстрого расширения инфраструктуры зарядки и более низких цен на электроэнергию.

Германия заняла второе место по доле новых продаж автомобилей

Немецкое правительство планирует иметь как минимум 15 миллионов полностью электрических пассажирских автомобилей на немецких дорогах к 2030 году. На начало этого года на немецких дорогах было зарегистрировано примерно 1,4 миллиона электромобилей, согласно данным Федерального управления автотранспорта.

В целом, в Германии зарегистрировано около 49,1 миллиона пассажирских автомобилей. Независимо от источника питания, Германия имеет относительно высокую долю почти новых автомобилей. В Германии 14,8% из примерно 49,1 миллиона пассажирских автомобилей younger than two years. Только Люксембург может похвастаться более высокой квотой с 19%. Значительное количество старых автомобилей можно найти в Румынии, Финляндии и Эстонии, где треть автомобилей старше 20 лет.

Несмотря на стремление правительства стимулировать электромобильность в Германии, отмена субсидий привела к значительному снижению новых регистраций электромобилей. В результате страны, такие как Швеция, Дания и Финляндия, обошли Германию в принятии электромобильности, демонстрируя влияние правительственных стимулов.

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