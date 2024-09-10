Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиПроизводство автомобилей

Примерно одна треть всех зарегистрированных в ЕС электромобилей будет находиться в Германии к 2023 году.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
Каждый седьмой только что зарегистрированный автомобиль в ЕС в 2023 году оснащён электросистемой...
Каждый седьмой только что зарегистрированный автомобиль в ЕС в 2023 году оснащён электросистемой привода.

Примерно одна треть всех зарегистрированных в ЕС электромобилей будет находиться в Германии к 2023 году.

В Германии замедлился рост рынка электромобилей. Некоторые европейские страны опередили Германию в прошлом году, в основном благодаря государственным стимулам. В статистике регистраций явно виден разрыв между севером и югом.

В 202X в Германии было зарегистрировано около 524 200 новых электромобилей, в то время как общая цифра для ЕС составила примерно 1,55 миллиона. Таким образом, каждая третья новая зарегистрированная в ЕС электромобиль была зарегистрирована в Германии, согласно Федеральному статистическому управлению в Висбадене. Доля электромобилей в новых регистрациях в Германии составила 18,4 процента в 202X, что на 0,6 процентного пункта больше, чем в 2022-2X. К сожалению, этот тренд не сохранился в текущем году: согласно Федеральному управлению автотранспорта, на август только 12,7 процента новых зарегистрированных автомобилей были полностью электрическими.

Германия превзошла средний показатель ЕС в 14,6 процента в 2023 году, но уступила Швеции (38,6 процента), Дании (36,1 процента) и Финляндии (33,8 процента). Самые высокие доли зарегистрированных новых электромобилей наблюдаются в не входящих в ЕС странах Норвегии (80,3 процента) и Исландии (52,5 процента): в Норвегии почти 80 процентов новых зарегистрированных автомобилей были электрическими, а в Исландии более половины. Причинами являются плотность сети зарядных станций, налоговые льготы или снижение тарифов на парковку, как объясняет статистическое управление. В целом, в Европе явно виден северный-западный градиент. Наиболее низкий процент новых электромобилей был зарегистрирован в Хорватии (2,6 процента) и Словакии (2,9 процента).

После сокращения субсидий регистрации резко упали

В Германии государственные субсидии на покупку электромобилей - до 4500 евро на приобретение нового автомобиля - закончились в 2023 году. В результате число новых регистраций электромобилей резко сократилось: например, в августе падение составило 68,8 процента по сравнению с предыдущим годом.

Федеральное правительство теперь стремится стимулировать продажи электромобилей, предлагая налоговые льготы для компаний. Компании смогут быстрее амортизировать электрические служебные автомобили, а для более дорогих моделей предлагаются более низкие налоговые ставки. Автомобильная промышленность также требует более быстрого расширения сети зарядных станций и снижения цен на электроэнергию.

Германия на втором месте по доле новых автомобилей

Целевой показатель федерального правительства - наличие хотя бы 15 миллионов полностью электрических легковых автомобилей на немецких дорогах к 2030 году. На начало 202X по данным Федерального управления автотранспорта было зарегистрировано примерно 1,4 миллиона электромобилей.

В целом, в Германии было зарегистрировано около 49,1 миллиона легковых автомобилей. Несмотря на тип привода, Германия имеет относительно высокую долю очень новых автомобилей. Здесь 14,8 процента из около 49,1 миллиона зарегистрированных легковых автомобилей моложе двух лет. Только Люксембург имеет более высокую квоту с 19 процентами. Большинство старых автомобилей находится в Румынии, Финляндии и Эстонии, где более одной трети автомобилей старше 20 лет.

Несмотря на сокращение субсидий в 2023 году, которое привело к значительному снижению регистраций электромобилей в Германии, страна продолжает производить значительное количество автомобилей. Фактически, Германия занимает второе место по доле новых автомобилей с электроприводом, уступая Норвегии, но опережая несколько европейских стран. Цель страны - иметь хотя бы 15 миллионов полностью электрических легковых автомобилей на своих дорогах к 2030 году, что, несомненно, потребует дальнейшего производства электромобилей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию
Экономика

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию Проблемы у дверей VW - Электромобили - не единственная проблема. В этом выпуске подкаста мы беседуем с экспертом по автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхёффером о текущем состоянии компании, факторах, приведших к ее затруднениям, и возможных решениях. Наши дискуссии охватывают

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Было несколько случаев временных сбоев в работе кредитных карт.
Экономика

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт В настоящий момент возникли проблемы с оплатой с помощью определенных дебетовых и кредитных карт. Точные детали и масштаб этих проблем пока не до конца ясны. Представитель Германского комитета банковской индустрии сообщает, что предварительное расследование показывает, что

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Коммерцбанк не склонен к принятию итальянской идентичности.
Экономика

Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению

Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению Ходят упорные слухи уже давно, что UniCredit присматривается к поглощению Commerzbank. Недавно эти слухи переросли в действия, когда итальянский банковский гигант приобрел значительную долю в франкфуртской институции. Теперь Commerzbank спешно пытается отразить эту потенциальную сделку и привлекла влиятельных фигур на свою сторону. По данным осведомленных

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно