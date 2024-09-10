Примерно одна треть всех зарегистрированных в ЕС электромобилей будет находиться в Германии к 2023 году.

В Германии замедлился рост рынка электромобилей. Некоторые европейские страны опередили Германию в прошлом году, в основном благодаря государственным стимулам. В статистике регистраций явно виден разрыв между севером и югом.

В 202X в Германии было зарегистрировано около 524 200 новых электромобилей, в то время как общая цифра для ЕС составила примерно 1,55 миллиона. Таким образом, каждая третья новая зарегистрированная в ЕС электромобиль была зарегистрирована в Германии, согласно Федеральному статистическому управлению в Висбадене. Доля электромобилей в новых регистрациях в Германии составила 18,4 процента в 202X, что на 0,6 процентного пункта больше, чем в 2022-2X. К сожалению, этот тренд не сохранился в текущем году: согласно Федеральному управлению автотранспорта, на август только 12,7 процента новых зарегистрированных автомобилей были полностью электрическими.

Германия превзошла средний показатель ЕС в 14,6 процента в 2023 году, но уступила Швеции (38,6 процента), Дании (36,1 процента) и Финляндии (33,8 процента). Самые высокие доли зарегистрированных новых электромобилей наблюдаются в не входящих в ЕС странах Норвегии (80,3 процента) и Исландии (52,5 процента): в Норвегии почти 80 процентов новых зарегистрированных автомобилей были электрическими, а в Исландии более половины. Причинами являются плотность сети зарядных станций, налоговые льготы или снижение тарифов на парковку, как объясняет статистическое управление. В целом, в Европе явно виден северный-западный градиент. Наиболее низкий процент новых электромобилей был зарегистрирован в Хорватии (2,6 процента) и Словакии (2,9 процента).

После сокращения субсидий регистрации резко упали

В Германии государственные субсидии на покупку электромобилей - до 4500 евро на приобретение нового автомобиля - закончились в 2023 году. В результате число новых регистраций электромобилей резко сократилось: например, в августе падение составило 68,8 процента по сравнению с предыдущим годом.

Федеральное правительство теперь стремится стимулировать продажи электромобилей, предлагая налоговые льготы для компаний. Компании смогут быстрее амортизировать электрические служебные автомобили, а для более дорогих моделей предлагаются более низкие налоговые ставки. Автомобильная промышленность также требует более быстрого расширения сети зарядных станций и снижения цен на электроэнергию.

Германия на втором месте по доле новых автомобилей

Целевой показатель федерального правительства - наличие хотя бы 15 миллионов полностью электрических легковых автомобилей на немецких дорогах к 2030 году. На начало 202X по данным Федерального управления автотранспорта было зарегистрировано примерно 1,4 миллиона электромобилей.

В целом, в Германии было зарегистрировано около 49,1 миллиона легковых автомобилей. Несмотря на тип привода, Германия имеет относительно высокую долю очень новых автомобилей. Здесь 14,8 процента из около 49,1 миллиона зарегистрированных легковых автомобилей моложе двух лет. Только Люксембург имеет более высокую квоту с 19 процентами. Большинство старых автомобилей находится в Румынии, Финляндии и Эстонии, где более одной трети автомобилей старше 20 лет.

Несмотря на сокращение субсидий в 2023 году, которое привело к значительному снижению регистраций электромобилей в Германии, страна продолжает производить значительное количество автомобилей. Фактически, Германия занимает второе место по доле новых автомобилей с электроприводом, уступая Норвегии, но опережая несколько европейских стран. Цель страны - иметь хотя бы 15 миллионов полностью электрических легковых автомобилей на своих дорогах к 2030 году, что, несомненно, потребует дальнейшего производства электромобилей.

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