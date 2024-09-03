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Примерно четверть крупных корпораций планирует сократить численность своих сотрудников.

 and  Michael Bootcampf
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Примерно 11,8% значимых поставщиков услуг начали сокращать физическое рабочее пространство.
Примерно 11,8% значимых поставщиков услуг начали сокращать физическое рабочее пространство.

Примерно четверть крупных корпораций планирует сократить численность своих сотрудников.

Большинство корпораций переходят на удаленную работу, что приводит к значительному снижению спроса на офисные помещения. Согласно исследованию Института Ифо в Мюнхене, уже 6,2% компаний сократили свою офисную площадь, а еще 8,3% планируют сделать это в ближайшие пять лет. Этот тренд особенно заметен среди поставщиков услуг и крупных корпораций, занимающих большинство офисных площадей. Более того, каждая четвертая из этих компаний либо уже сократила, либо планирует сократить свою офисную площадь.

Доля сотрудников, работающих из дома в Германии, остается стабильной на уровне около четверти сотрудников и двух третей компаний в течение почти двух лет. "Регулярная работа из дома стала нормой", - объяснил эксперт Ифо Симон Краузе. "Компании соответственно приспособили свои потребности в офисной площади". Однако полное влияние на рынок недвижимости может не проявиться сразу, так как многие арендные соглашения заключаются на длительные сроки. "На основе наших исследований мы ожидаем снижение долгосрочного спроса на офисную площадь примерно на 12% из-за удаленной работы", - сказал Краузе.

Поставщики услуг и крупные компании были наиболее склонны к сокращению своей офисной площади. 11,8% крупных поставщиков услуг уже сделали сокращения, а еще 14,0% планируют сделать это в ближайшие пять лет. В отличие от этого, в отраслях, таких как производство (5,6% завершено, 6,8% запланировано), розничная торговля (1,7% завершено, 4,5% запланировано), строительство (0,2% завершено, 1,6% запланировано) и малые предприятия (4,2% завершено, 6,1% запланировано), офисная площадь сокращается меньше.

Снижение офисной площади создает проблемы для уже напряженного рынка недвижимости, считает Краузе. "Кроме экономической неопределенности и растущих процентных ставок и затрат на строительство, нет признаков быстрого восстановления", - заявил он.

Переход корпораций на удаленную работу существенно повлиял на рынок офисной недвижимости, приведя к снижению спроса. Согласно исследованию Института Ифо, этот тренд особенно заметен среди поставщиков услуг и крупных компаний, с proyected 12% decrease in long-term demand for office space due to remote work.

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