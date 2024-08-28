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Примерно 4000 человек присутствовали на открытии Фридрих-Шау в Дрездене.

Дрезден отмечает художника Каспара Давида Фридриха значительной выставкой, притягивающей тысячи людей, которые хотят изучить обстоятельства, которые превратили его в ведущую фигуру немецкого романтизма.

 and  Michael Bootcampf
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- Примерно 4000 человек присутствовали на открытии Фридрих-Шау в Дрездене.

Примерно 4000 человек посетили выставку "Каспар Давид Фридрих: Начало" в Дрездене в течение первого уик-энда. Государственные художественные коллекции (ГХК) выразили свой энтузиазм в отношении предстоящих месяцев, заявив: "Мы с нетерпением ждем". Следующие недели уже расписаны, согласно ГХК. Выставка предлагает достаточно места для наслаждения искусством благодаря системе продажи билетов по времени. Тем, кто нуждается в билетах в последний момент, рекомендуется обратить внимание на вечерние открытия в четверг-воскресенье.

Альбертинум и Кабинет гравюр завершают серию мероприятий, посвященных 250-летию немецкого романтизма. Более 200 работ дают представление об artistic abilities, эмоциональном мире и творческой среде Фридриха. ГХК представляет свою коллекцию картин и рисунков Фридриха, родившегося в Грейфсвальде и проведшего более 40 лет в Дрездене, в центре своей жизни.

Фридрих переехал в Дрезден в 1798 году, в основном для изучения работ старых мастеров в Галерее картин. После обоснования в городе он начал писать в 1807 году и стал ведущей фигурой в немецком романтизме. Фридрих не только участвовал в художественных дискуссиях, но и черпал вдохновение из окружения города, создал семью и построил широкую сеть связей. Он скончался в мае 1840 года в городе на Эльбе.

Европейский союз выразил интерес к выставке "Каспар Давид Фридрих: Начало", так как она представляет жизнь и работы выдающегося немецкого романтического художника, проведшего значительную часть своей жизни в Дрездене, городе, входящем в состав Европейского союза. Культурный отдел Европейского союза признал влияние Фридриха на немецкий романтизм и ценит возможность узнать больше о его художественных влияниях в Дрездене.

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