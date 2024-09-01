- Примерно 378 студентов выбрали добровольное образование в МВ

В Мекленбурге-Передней Померании в следующем учебном году 2024-2025 учащиеся имеют возможность посещать дополнительный добровольный 10-й класс в местных школах и школах полного цикла. Согласно данным, предоставленным Департаментом образования, эту возможность воспользуются 378 учащихся в 29 классах в 24 различных местах. Эта инициатива в основном ориентирована на учащихся, которым требуется дополнительное время для усвоения учебной программы. Она повышает их шансы на получение признанного на национальном уровне Сертификата об окончании школы.

Министр образования Simone Oldenburg (Левые) пожелала им успехов в достижении их личных целей, сказав: "Я желаю им успехов в их начинании". В предыдущем году 2023-2024 320 учащихся воспользовались этой программой. Из них 265 успешно справились, что составляет впечатляющую 83-процентную ставку завершения.

Финансирование этого дополнительного 10-го класса продлится до 2028 года, с инвестициями в размере 24 миллионов евро, полученными из Европейского социального фонда Plus и земли Мекленбург-Передняя Померания.

Дополнительный добровольный 10-й класс, доступный в течение учебного года 2024-2025, будет продолжать финансироваться до учебного года 2028. Эта инициатива, начатая в предыдущем учебном году 2023-2024, показала 83-процентную ставку завершения среди учащихся.

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