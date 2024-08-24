Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДень Кристофера Стрит

Примерно 2600 человек приняли участие в праздновании Дня улицы Христофора в Магдебурге.

Более 2000 человек залили Магдебург во время CSD, выступая за равные права, уважение и яростно противостоя нарушению дискриминации. Противодействие правых групп остается маргинальным.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут
В ходе празднования Дня Макдебурга на Кристофер-штрассе участие приняли многочисленные...
В ходе празднования Дня Макдебурга на Кристофер-штрассе участие приняли многочисленные представители ЛГБТ-сообщества.

- Примерно 2600 человек приняли участие в праздновании Дня улицы Христофора в Магдебурге.

Приблизительно 2600 человек, по данным властей, приняли участие в уличных акциях в Магдебурге в рамках Christopher Street Day (CSD), выступая за большее разнообразие и толерантное общество. Квир-парад в столице Саксонии-Анхальт в основном прошел без происшествий, как сообщил представитель полиции агентству Deutsche Presse-Agentur. После шествия состоялся финальный митинг и городской фестиваль у ратуши.

Парад стал кульминацией и завершением недель CSD

Многие участники, несмотря на температуру выше 30 градусов Цельсия, защищались от солнца яркими зонтами или носили радужные флаги на шее. Из динамиков на нескольких транспортных средствах звучала громкая музыка, были пузыри, песни и роскошные костюмы, например, большие ангельские крылья. Многие магазины в центре города демонстрировали радужные флаги или разноцветные шары в знак солидарности.

В этом году 23-й CSD Магдебург проходил под девизом "Дорогой, я хочу свои права сейчас!" (Дорогой, я хочу свои права сейчас!). Цветная демонстрация стала кульминацией и завершением недель CSD, начавшихся 9 августа.

Примерно 250 человек присоединились к правому контр-протесту

Примерно 250 человек приняли участие в зарегистрированном заранее контр-протесте, шедшем от Neustaedter Bahnhof до площади университета и обратно. tanto участники контр-протеста, как и отдельные лица на периферии CSD, были вовлечены в противоправные действия, такие как демонстрация незаконных символов организаций и оскорбление участников CSD. Полиция установила виновных и начала расследование. Точное число правонарушений было неясно.

В последние годы в восточносаксонских городах Баутцене и Лейпциге во время Christopher Street Days проходили правые экстремистские протесты, омраченные враждебностью и насилием в отношении участников CSD. По словам представителя полиции, участники контр-протеста в Магдебурге также приехали из правого спектра.

CSD отмечает восстания квир-сообщества в Нью-Йорке на Christopher Street в 1969 году и символизирует видимость и равенство квир-людей. Альтернативные названия для нынешних ежегодных демонстраций CSD - "Прайд-парад" или "Гей-прайд".

Несмотря на мирный характер CSD в Магдебурге, присутствовала противоположная позиция. Примерно 250 человек присоединились к правому контр-протесту, шедшему от Neustaedter Bahnhof до площади университета и обратно.

Этот контр-протест, как и предыдущие в городах типа Баутцена и Лейпцига, вызвал споры во время CSD в восточной Саксонии, часто заканчиваясь враждебностью и насилием в отношении участников CSD.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Индивид демонстрирует оружие и угрожает правоохранителям на парковке, затем пытается скрыться....
Федеральные земли Германии

Правоохранители обращаются к владельцу собаки, который держит оружие.

Индивидуум занимается освобождением собаки на запрещенной стоянке. Вступает в контакт с представителями власти по этому вопросу, сразу же достает оружие и пытается запугать их угрожающими высказываниями.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Веролайпс сейчас испытывают некоторые отклонения от своего planned course.
Федеральные земли Германии

Нидерландцы опередили БР Волей в тестовом матче

Берлинские Волейболисты все ещё сталкиваются с трудностями на предсезонной подготовке. В своей втором товарищеском матче против "Зрительный шарик" Кёнигс Вустерхаузен, команда, затронутая заменами, продемонстрировала очевидные уязвимости.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Спортсмены Технологического Института Джорджии «Желтые Джексы» ликуют после своей победы над...
Спорт

В первом футбольном матче сезона, Джорджия Тех удивляет десятую команду Флорида, вызывая значительный шок.

Каждый год подряд день старта сезона студенческого футбола сопровождался матчем в Дублине, Ирландия. Приблизительно 50 000 зрителей заполнили полностью забронированный стадион «Авива», principale арена Ирландии для футбола и регби, чтобы наблюдать за тем, как команда Джорджия Тэк повергла в шок...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
В десятом издании почётным персонажам были представлены уникальные десерты-джаз-клуб.
Культура

Существо, идентифицированное как птичий паук, погруженное в желатин и коровью мочу в рамках джунглейского астрологического ритуала.

После разочаровывающих результатов экзаменов голод продолжался в дикой природе RTL. Тем не менее, в последней части желудки снова были насыщены - не только вкусной пищей.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Персонал органов правопорядка патрулирует район инцидента после наступления темноты
Главные темы

Правоохранители в лагере беженцев: второй задержанный после нападения в Солингене.

Правоохранители в лагере беженцев: второй задержанный после нападения в Солингене. Неопознанный индивидуум совершил нападение на городской праздник в Солingenе, в результате чего трое погибли и восемь других получили ранения, некоторые тяжелые, в пятницу вечером. Полиция начала масштабные поиски подозреваемого. В субботу вечером в Солингене, недалеко от места происшествия в центре

 and  James Williams
Для участников Общедоступно