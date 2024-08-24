- Примерно 2600 человек приняли участие в праздновании Дня улицы Христофора в Магдебурге.

Приблизительно 2600 человек, по данным властей, приняли участие в уличных акциях в Магдебурге в рамках Christopher Street Day (CSD), выступая за большее разнообразие и толерантное общество. Квир-парад в столице Саксонии-Анхальт в основном прошел без происшествий, как сообщил представитель полиции агентству Deutsche Presse-Agentur. После шествия состоялся финальный митинг и городской фестиваль у ратуши.

Парад стал кульминацией и завершением недель CSD

Многие участники, несмотря на температуру выше 30 градусов Цельсия, защищались от солнца яркими зонтами или носили радужные флаги на шее. Из динамиков на нескольких транспортных средствах звучала громкая музыка, были пузыри, песни и роскошные костюмы, например, большие ангельские крылья. Многие магазины в центре города демонстрировали радужные флаги или разноцветные шары в знак солидарности.

В этом году 23-й CSD Магдебург проходил под девизом "Дорогой, я хочу свои права сейчас!" (Дорогой, я хочу свои права сейчас!). Цветная демонстрация стала кульминацией и завершением недель CSD, начавшихся 9 августа.

Примерно 250 человек присоединились к правому контр-протесту

Примерно 250 человек приняли участие в зарегистрированном заранее контр-протесте, шедшем от Neustaedter Bahnhof до площади университета и обратно. tanto участники контр-протеста, как и отдельные лица на периферии CSD, были вовлечены в противоправные действия, такие как демонстрация незаконных символов организаций и оскорбление участников CSD. Полиция установила виновных и начала расследование. Точное число правонарушений было неясно.

В последние годы в восточносаксонских городах Баутцене и Лейпциге во время Christopher Street Days проходили правые экстремистские протесты, омраченные враждебностью и насилием в отношении участников CSD. По словам представителя полиции, участники контр-протеста в Магдебурге также приехали из правого спектра.

CSD отмечает восстания квир-сообщества в Нью-Йорке на Christopher Street в 1969 году и символизирует видимость и равенство квир-людей. Альтернативные названия для нынешних ежегодных демонстраций CSD - "Прайд-парад" или "Гей-прайд".

Несмотря на мирный характер CSD в Магдебурге, присутствовала противоположная позиция. Примерно 250 человек присоединились к правому контр-протесту, шедшему от Neustaedter Bahnhof до площади университета и обратно.

Этот контр-протест, как и предыдущие в городах типа Баутцена и Лейпцига, вызвал споры во время CSD в восточной Саксонии, часто заканчиваясь враждебностью и насилием в отношении участников CSD.

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