- Примерно 24 млн. евро от выигрышей лотереи выделяются франкам

Примерно 24 миллиона евро выиграл лотерейный победитель из Франкена в выходные. Выигрышная комбинация состояла из чисел 4, 12, 24, 26, 29, 47 и бонусного числа 8. Совпадение со всеми семью числами гарантировало главный приз, как подтвердило Lotto Bayern.

Победитель может претендовать на точную сумму в 24 095 707,40 евро до конца 2027 года.

Как сообщило Lotto Bayern, Франкен не был единственным получателем выигрыша в миллион евро в выходные. Вместо этого победитель из Unterfranken выиграл более 2,3 миллиона евро, угадав шесть чисел. Подробности об идентификации этого победителя пока не разглашаются.

В следующих абзацах представлена дополнительная информация о розыгрыше лотереи. Владелец выигрышного билета из Франкена решил дождаться конца 2027 года, чтобы получить свой огромный приз в размере примерно 24 миллионов евро.

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