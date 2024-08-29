- Примерно 200 человек приняли участие в собрании AfD, чтобы выразить свою оппозицию жилым помещениям для беженцев.

В Берлине-Лихтенберге около 200 человек собрались на мероприятие, организованное партией Альтернатива для Германии (АфД). На встрече выступили местный лидер АфД Кристин Бринкер и национальный представитель партии Готфрид Цурио, которые также обсудили трагическое происшествие со вспышкой ножа в Солingen. Мероприятие не обошлось без противодействия, так как также проходили контрпротесты.

На обсуждении на мероприятии АфД в Берлине-Лихтенберге также затронули тему миграции и ее влияние на немецкое общество. Несмотря на мероприятие, продолжаются дебаты о миграции и ее последствиях, которые вызывают напряжение среди населения.

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