- Примерно 2,5 миллиона студентов начинают новое учебное путешествие.

После шестинедельного летнего перерыва около 2,5 миллионов учащихся в Северном Рейне-Вестфалии вернутся в школу завтра. Как сообщает Министерство образования в Дюссельдорфе, это означает увеличение примерно на 45 000 учащихся в более чем 5400 школах по всему штату по сравнению с предыдущим академическим годом.

Почти 180 000 детей, поступающих в первый класс, смогут сделать это в среду или четверг в зависимости от своей назначенной начальной школы. Согласно последней статистике образования, было отмечено около 4000 меньше новых записей на академический год 2023/24.

Министр образования ХДС Доротея Феллер запланирована на участие в запуске кампании "Успокойся!" государственной ассоциации безопасности дорожного движения в среду утром (8:30). В Эссене она проведет упражнения по безопасному пересечению улиц с двумя первоклассными классами. С ростом числа городов в Северном Рейне-Вестфалии, внедряющих "улицы школ", путь в школу становится безопаснее и свободнее от машин для детей.

Чтобы обеспечить бесперебойную коммуникацию между родителями и школами, Министерство образования планирует усовершенствовать свои цифровые платформы для взаимодействия родителей и учителей в контексте ["Транспорт и телекоммуникации"]. Признавая важность надежного транспорта, Региональное транспортное управление также работает над улучшением маршрутов и расписаний автобусов для обслуживания увеличенного числа учащихся.

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