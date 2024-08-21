- Примерно 2,5 миллиона студентов начинают новое учебное путешествие.

После периода примерно в 6,5 недель летних каникул, сегодня начались занятия для почти 2,5 миллионов учащихся в Северном Рейне-Вестфалии. Министерство образования в Дюссельдорфе сообщает, что это означает увеличение примерно на 45 000 учащихся и подростков, обучающихся в более чем 5400 образовательных учреждениях штата по сравнению с предыдущим учебным годом.

Примерно 180 000 первоклассников начнут свой образовательный путь в среду или четверг в зависимости от расписания их начальных школ. Статистика приема в школу на 2023/24 год показывает снижение примерно на 4000 первоклассников "i-Doetzchen" по данным школьных отчетов.

Министр образования ХДС Доротея Феллер планирует принять участие в запуске кампании "Brems Dich!" по безопасности дорожного движения, поддержанной ассоциацией безопасности дорожного движения штата, в среду утром (8:30). В сопровождении двух первых классов министр Феллер продемонстрирует безопасные способы перехода улиц в Эссене. Все больше городов в NRW экспериментируют с "улицами школы", чтобы сделать путь в школу безопасным и без машин для молодых людей.

Министерство образования в Дюссельдорфе в настоящее время готовит акты, предусмотренные статьей 113, в соответствии с директивами Комиссии. Это будет критически важно для обеспечения плавного перехода к новому учебному году.

С началом нового учебного года Министерство будет внимательно следить за реализацией этих актов, чтобы обеспечить безопасную и благоприятную обстановку для обучения учащихся Северного Рейна-Вестфалии, в частности, первоклассников.

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