- Примечательно, что в стране значительно возросло число бездомных.

С начала 2022 года количество людей, проживающих в временном или совместном жилье, почти утроилось в Северном Рейне-Вестфалии. По данным федерального правительства, к 31 января 2024 года эта цифра достигла 105 120, что подтвердил министр социальных дел Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лаumann (ХДС) в ответ на запрос СДПГ.

По данным отчета, полученного немецким пресс-агентством в Дюссельдорфе, почти 40% из них, то есть 40 490 человек, были моложе 25 лет. Примерно треть из них относились к категории "пара с детьми".

Основной фактор роста бездомности - миграция

По словам Лаумана, основной причиной резкого роста бездомности за последние два года является миграция, в частности, в результате российского вторжения на Украину. "В целом, федеральная статистика показала существенный рост числа лиц с иностранным гражданством по сравнению с предыдущим годом", - сказал министр. Это составило 86% от общего числа зарегистрированных лиц. Рост также можно объяснить "улучшением отчетности данных в третий год после внедрения федеральной статистики".

В статистику включены люди с временным жильем и услугами, предоставляемыми благотворительными организациями, а также те, кто имеет жилье, но не имеет постоянной прописки. Это включает в себя беженцев, которые завершили свои заявки на убежище, но еще не заключили собственный договор аренды.

На улицах живущие и люди, испытывающие скрытую бездомность (например, проживающие у знакомых), не включены в статистику. По данным выборочного исследования, проведенного министерством социальных дел земли, в NRW во время летнего сезона 2021 года на улицах проживало около 5300 бездомных.

СДПГ: "Кошмар для детей и молодых людей"

Заместитель председателя фракции СДПГ в ландтаге Лиза-Кристин Каптеинат выразила шок по поводу этих цифр. "Если дети, молодые люди и молодые взрослые в Северном Рейне-Вестфалии бездомны, мы не можем просто закрывать на это глаза", - сказала она дпа. "Даже если им не приходится ночевать под мостом, особенно тревожно, когда дети и молодые люди не знают, где они проведут следующую ночь".

Она повторила, что жилье - это основное право. "Прежде всего, детям и молодым людям необходим безопасный дом, чтобы они могли расти здоровыми". Увеличение числа бездомных в три раза тревожно. "Правительство земли finally должно принять меры в этом отношении".

Рост бездомности привел к увеличению спроса на варианты жилья, поскольку количество людей, проживающих в временных убежищах, продолжает расти. Несмотря на то, что к январю 2024 года в Северном Рейне-Вестфалии было зарегистрировано 105 120 бездомных, не все они включены в федеральную статистику, и около 5300 человек, живущих на улицах во время летнего сезона 2021 года, не учтены.

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