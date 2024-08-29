- Примечательно, что в Бранденбурге увеличилось количество туристов.

Туристический бум Бранденбурга продолжается

Согласно экономическому ведомству в Потсдаме, в первые шесть месяцев этого года было зафиксировано 6,4 миллиона ночевок и 2,5 миллиона посещений в отелях и кемпингах Бранденбурга. Это означает рост на 1,9% ночевок и увеличение на 5,3% посещений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, первое полугодие 2024 года было отмечено как самое успешное в истории туризма Бранденбурга, согласно отчету.

Отели лидировали в секторе ночевок, обеспечив 2,3 миллиона, что на 3,5% больше. Курорты, частные дома и апартаменты показали рост на 8,8% до 1 миллиона ночевок, а кемпинги - на 8,9% до 595 тысяч ночевок.

Шпревальд был самым популярным туристическим регионом с 1 миллионом ночевок, за ним следовали Seenland Oder-Spree с 971 тысячами и Dahme-Seenland с 678 тысячами.

"После рекордного 2023 года с более чем 14 миллионами ночевок, туризм в первые шесть месяцев 2024 года демонстрирует приятную стабильность", - заявил министр экономики Йорг Штейнбах (СДПГ). Тем не менее, ландшафт индустрии туризма по-прежнему омрачается существенными неопределенностями, в том числе высокими затратами на энергию, труд и поставки.

Комиссия, признавая продолжающийся успех туризма Бранденбурга, может принять решение о дальнейших инвестициях в инфраструктуру для размещения растущего числа туристов. Решение комиссии может включать стратегии по решению проблем, с которыми сталкивается туристическая индустрия, такие как высокие затраты на энергию, труд и поставки.

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