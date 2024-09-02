- "Прим ФУН" ощущается на US Open

Болгарский теннисист Григор Димитров (33) принимает крики "Ура!" от Серены Уильямс (42) и Алисии Киз (43), победив Андрея Рублева (26) на Открытом чемпионате США. Пара была замечена на трибунах, активно поддерживая его, делая селфи и делясь ими в социальных сетях.

Снимки доказывают, что бывшая теннисистка и знаменитая певица посетили матч 1/16 финала 1 сентября. Почти четырехчасовой матч видел этих друзей неоднократно аплодировавших и возбужденно кричавших за Димитрова. Они также оживленно беседовали во время перерывов и делали селфи вместе. Среди присутствовавших были певец Джон Мейер (46) и "мастерmind" "Бриджертона" Шонда Раймс (54).

Уильямс и Киз излучают "настоящие сестринские вибрации"

После матча обе женщины поделились своими моментами в социальных сетях. Уильямс подписала свой пост "Просто замечательное время на Открытом чемпионате США", а Киз ответила "Настоящие сестринские вибрации! Полно любви, уважения и столько веселья! Какой замечательный день!"

На своей личной странице Киз написала о "духе Нью-Йорка" и своей "сестре" Серене. Они также рекламировали бродвейское шоу "Адская кухня" с музыкой Алисии Киз, которое имеет оттенок ее собственной истории жизни.

Димитров благодарен за поддержку

Григор Димитров, который впервые за пять лет пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США, был рад неуклонной поддержке Уильямс и Киз. В интервью он признался, что "ее присутствие никогда не вызывает у меня беспокойства. Я рад, что она здесь. Атмосфера была великолепной", выразив благодарность своей близкой подруге Серене. Он назвал это "прекрасным" выступлением перед "друзьями и родственниками". 3 сентября Димитров встретится с американцем Франсисом Тиафо (26) в полуфинале Открытого чемпионата США.

Серена Уильямс и Алисия Киз праздновали победу Григора Димитрова над Андреем Рублевым с энтузиазмом, неоднократно крича и делая селфи вместе во время матча. Их дружба была очевидна, когда они излучали "настоящие сестринские вибрации" и делились своими опытами в социальных сетях.

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