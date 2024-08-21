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Федеральные земли ГерманииНовостиСельская жизнь

Приложение оживляет суть сельской жизни.

Начало первого "Цифрового села" в Нижней Саксонии произошло в районе Гёттингена четыре года назад. В настоящее время более 1180 небольших муниципалитетов участвуют в этом проекте. В чем причина популярности "ВилладжаФ unst?"}

 and  James Williams
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- Приложение оживляет суть сельской жизни.

В многочисленных крошечных городках, разбросанных по Нижней Саксонии, традиционные водопои и супермаркеты постепенно исчезают, оставляя пустоту, которую заполняет интернет как средство общения. Инициатива "Цифровые деревни Нижней Саксонии" служит центром для жителей, предлагая такие функции, как объявления, объявления о продаже и общение с местной администрацией. Ядро этого проекта - приложение "DorfFunk", которое позволяет соседям предлагать помощь, подавать запросы или общаться через свои смартфоны.

Научный директор проекта Карола Кроль заявила: "Люди обожают это приложение. На нем можно найти практически все". Например, однажды семья обратилась к деревне за советом о том, как удалить гнездо ос с чердака, и получила помощь. Также появились разные группы, такие как бегуны со своими собаками или родители близнецов.

Пользователи могут напрямую общаться с муниципалитетом через канал "Скажи нам", делая предложения или сообщая об проблемах, таких как неработающие уличные фонари или шатающийся лаз в игровой площадке.

На данный момент платформа насчитывает более 59 000 пользователей по всему штату.

Первая цифровая деревня, муниципалитет Гайкена в районе Гёттинген, была запущена в 2020 году с финансированием от Федерального министерства сельского хозяйства. Изначально запущенная в четырех южных районах Нижней Саксонии во время COVID-19, проект теперь охватывает муниципалитеты по всему штату. Помимо приложения "DorfFunk", проект включает информационный портал "LandNews" и может интегрировать муниципальные веб-сайты.

К 15 июля 2024 года 1194 деревни были признаны "Цифровыми деревнями" по всему Нижнему Саксонии, с более чем 63 800 зарегистрированными пользователями.

Коммуны, соответствующие требованиям этой программы, могут подать заявку на статус модель деревни. Недавно это признание получила Холье в районе Хильдесхайм. Мэр Фальк-Олаф Хоппе особо отметил приложение "DorfFunk". "Приложение значительно улучшило жизнь в наших сельских общинах", - сказал он, отметив увеличение общения в сообществе и более сильную связь между жителями.

Приложение особенно оказалось полезным во время Рождественских наводнений, по словам Хоппе. Местное пожарное управление использовало приложение "DorfFunk" для распространения информации о ситуации с наводнением, закрытии дорог и своих действиях. Волонтеры также использовали приложение, чтобы предложить помощь, например, наполнять мешки с песком.

Проект "Цифровые деревни Нижней Саксонии" - совместное предприятие фонда "Цифровые возможности" и Института экспериментального программного обеспечения Фраунгофера (IESE). Он финансируется Министерством Европы Нижней Саксонии. По словам Кроль, подобные проекты существуют в других федеральных землях, но деревням в Нижней Саксонии свойственна исключительная активность.

Переход от физических заведений к цифровому общению в сельской местности очевиден, так как традиционные водопои и супермаркеты в деревнях Нижней Саксонии заменяются интернетом. Это отражено в популярности приложения "DorfFunk", о котором Карола Кроль упомянула, что жители могут найти там почти все, что им нужно.

Кроме того, жизнь в деревнях Нижней Саксонии обогащается цифровыми платформами, как показывает признание мэром Фальк-Олафом Хоппе приложения "DorfFunk", которое, по его мнению, улучшило жизнь в Холье, модели "Цифровой деревни".

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