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ПанорамаНовостиАльпийский

Приключенцы спускаются примерно на 1000 метров до основания Маттерхорна.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Каждый летний день около 200 страстных альпинистов отправляются покорять грозный Маттерхорн.
Каждый летний день около 200 страстных альпинистов отправляются покорять грозный Маттерхорн.

Приключенцы спускаются примерно на 1000 метров до основания Маттерхорна.

Двое альпинистов пропали без вести во время восхождения на Маттерхорн. Их безжизненные тела были обнаружены на северном склоне горы в результате авиационной инспекции, проведенной через несколько дней.

Двое смелых альпинистов трагически погибли на Маттерхорне в швейцарских Альпах. Пара упала более чем на тысячу метров, что, по данным властей кантона Вале на юго-западе, привело к их преждевременной смерти. Они начали восхождение на Маттерхорн по маршруту Хорнлиграт ранним утром в среду. К сожалению, они не вернулись в базовый лагерь по расписанию, что вызвало тревогу.

Авиационный облет, проведенный Air Zermatt, обнаружил останки двух альпинистов на северном склоне Маттерхорна. Сообщение властей предполагает, что причины их смерти будут установлены в ходе расследования, и они упали с высоты более 1000 метров. Процесс официальной идентификации жертв и определения их национальностей все еще продолжается.

Отличительная пирамидальная форма Маттерхорна, расположенная на границе Швейцарии и Италии, является одним из самых узнаваемых швейцарских символов. Эта гора высотой 4478 метров была покорена впервые в 1865 году. Несмотря на то, что маршрут Хорнлиграт считается самым простым для восхождения, он все еще остается серьезным испытанием из-за сложности навигации по опасным участкам.

Альпинисты, чья трагическая пропажа произошла во время восхождения по сложному маршруту Хорнлиграт, пытались покорить это альпийское чудо, Маттерхорн.

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