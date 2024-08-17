Приключенцы спускаются примерно на 1000 метров до основания Маттерхорна.

Двое альпинистов пропали без вести во время восхождения на Маттерхорн. Их безжизненные тела были обнаружены на северном склоне горы в результате авиационной инспекции, проведенной через несколько дней.

Двое смелых альпинистов трагически погибли на Маттерхорне в швейцарских Альпах. Пара упала более чем на тысячу метров, что, по данным властей кантона Вале на юго-западе, привело к их преждевременной смерти. Они начали восхождение на Маттерхорн по маршруту Хорнлиграт ранним утром в среду. К сожалению, они не вернулись в базовый лагерь по расписанию, что вызвало тревогу.

Авиационный облет, проведенный Air Zermatt, обнаружил останки двух альпинистов на северном склоне Маттерхорна. Сообщение властей предполагает, что причины их смерти будут установлены в ходе расследования, и они упали с высоты более 1000 метров. Процесс официальной идентификации жертв и определения их национальностей все еще продолжается.

Отличительная пирамидальная форма Маттерхорна, расположенная на границе Швейцарии и Италии, является одним из самых узнаваемых швейцарских символов. Эта гора высотой 4478 метров была покорена впервые в 1865 году. Несмотря на то, что маршрут Хорнлиграт считается самым простым для восхождения, он все еще остается серьезным испытанием из-за сложности навигации по опасным участкам.

Альпинисты, чья трагическая пропажа произошла во время восхождения по сложному маршруту Хорнлиграт, пытались покорить это альпийское чудо, Маттерхорн.

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