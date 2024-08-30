- Приятный семейный отдых с участием Брэдли Купера и его ребенка

Гиги Хадид, 29 лет, и Брэдли Купер, 49 лет, в настоящее время проводят отпуск на Сардинии в сопровождении дочери Купера Лей, 7 лет. Британская газета Daily Mail удалось запечатлеть троицу по прибытии на итальянский остров. Это первый раз, когда Хадид видели с ребенком Купера. Лей де Сейн - дочь Купера от его предыдущих отношений с Ириной Шейк, которые длились с 2015 по 2020 год.

На фотографиях также присутствует мама Купера Глория Кампано. Группа улетела на Сардинию частным образом и была позже встречена внедорожником в аэропорту, который доставил их в порт, где они сели на роскошную яхту. Фотографии показывают Купера, держащего руки с мамой и дочерью, а также несколько раз обнимающего Хадид за талию.

К сожалению, дочь Гиги Хадид Кай, родившаяся во время отношений Хадид с певцом Зейном Маликом из One Direction, не присутствовала на этом семейном отдыхе. Их отношения закончились в 2021 году после 5 лет, и они договорились о совместной опеке над своей 3-летней дочерью.

Хадид и Купер встречаются уже около года, впервые появившись вместе в октябре 2023 года. Источники из Daily Mail сообщают, что Купер рассматривает возможность сделать предложение своей партнерше. "Они вели разговоры о семье и браке с ранних этапов их отношений. Они сделали обязательства друг перед другом и своим будущим давно. Сейчас остается только вопрос времени", - заявил один анонимный источник.

Несмотря на заявления источника о возможном Engagement, Гиги Хадид сказала: "Я не собираюсь торопиться с чем-либо прямо сейчас". Группа наслаждалась своим временем на яхте, Лей смеялась и играла с водяными бомбами.

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