- Приятный климат Саксонии в летнее время года

В понедельник Саксония наслаждается обильным солнцем и тёплой погодой. Небо украшено разрозненными кучевыми облаками, с более плотными облачными скоплениями, предсказанными от горного массива Оре до Верхней Лужицы, согласно немецкому метеорологическому департаменту. Стрелка термометра поднимается до пика в 26°C, а в горах всего 22°C.

Переход к ночи вторника приносит частично ясное небо, сопровождаемое понижением температуры до 8°C. Местный туман также возможен.

Вторник сохраняет своё солнечное настроение, с пиками до 28°C, а в горах до 25°C.

Ожидается, что ночное понижение температуры во вторник повлияет в основном на горные районы, так как минимальные значения опускаются до 8°C. Несмотря на в целом солнечную погоду во вторник, горные районы могут не испытать таких же высоких температур, достигнув только 25°C.

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