Приятное очарование кустарника

В погружение в дикую природу для занятий ремеслами на свежем воздухе можно извлечь значительную пользу, позволяющую погрузиться в примитивное ремесло, напоминающее эпоху камня. Два авторитетных эксперта, один из которых представляет практическую сторону, а другой академическую, объясняют, почему это так.

Убежать от давления работы или шума городской жизни - не новость. Более того, практика погружения в природу для расслабления теперь широко известна как "лесная ванна". Кроме того, есть многочисленные истории о людях, отправляющихся в походы на выживание, особенно после того, как телешоу вроде "Одинокий" стали популярными. Но искусство выживания в дикой природе охватывает гораздо больше, чем это.

Искусство выживания в дикой природе - это баланс противоположностей: простота и четкая цель. Это не борьба за выживание, а скорее гармония с природой и создание чего-то своими руками, используя примитивные методы. Люди отправляются в дикую природу, занимаясь искусством выживания, не из необходимости, а для снятия стресса.

Что такое искусство выживания в дикой природе?

Термин "искусство выживания в дикой природе" происходит от слов "дикий" (природа) и "ремесло" (рукоделие). Хотя есть и сходства с "выживанием", как утверждает эксперт по искусству выживания в дикой природе Сепп Фишер для ntv.de, ключевое различие заключается в целях. В отличие от выживания, искусство выживания в дикой природе не направлено на выживание в борьбе, а скорее на добровольное проживание "вдали от тропы". Методы можно разделить на три области: методы каменного века, знания о путешествиях и кемпинге. Смешивая древнюю мудрость с современной технологией, искусники могут импровизировать любое необходимое оборудование, объясняет Фишер. На своих руководящих лесных приключениях он учит:

Строить укрытие

Собирать и очищать воду

Зажигать огонь

Определять съедобные растения и животных

Давать знаки о помощи

Находить дорогу с помощью естественных ориентиров

Изготавливать контейнеры и инструменты

Присоединиться легко, говорит Фишер. "Если кто-то хочет присоединиться, он/она желанный гость".

Что нужно для искусства выживания в дикой природе?

Хотя соблазн отправиться в дикую природу с минимумом снаряжения может быть велик, Фишер предостерегает новичков от этого. Он советует: "Либо я знаю, что делаю, либо я буду терпеть последствия". На своих курсах искусства выживания в дикой природе в Баварии он подчеркивает важность обучения старым ручным навыкам, таким как резьба по дереву и древние методы разжигания огня, в непринужденной обстановке. Для этого он советует новичкам взять хотя бы спальный мешок и "тarp". Этот водонепроницаемый лист обеспечивает защиту от дождя, солнца или ветра на открытом воздухе. Сам Фишер хорошо подготовлен, стремясь наслаждаться своим временем в природе как можно более беззаботно. "Если я ничего не беру, я просто глуп", - говорит он тем, кто критикует его подготовку.

Нож, спальный мешок и tarp достаточно, чтобы новички начали, по словам Фишера. Он также считает веревку необходимой. Ее можно использовать для фиксации tarp или для переноски чего-либо. Даже сломанную ветвь можно иммобилизовать с ее помощью - навыки, которые можно изучить на курсах первой помощи в дикой природе Фишера.

Приоритеты в искусстве выживания в дикой природе - что самое важное?

После того, как вы собрали снаряжение и нашли подходящее место, вопрос в том, на что следует обратить внимание в дикой природе первым делом? Не питьевую воду, говорит Фишер. "А пока вы можете попасть в шторм или холод". Сначала нужно найти подходящее место для лагеря. Как Фишер объясняет в своей "Книге искусства выживания в лесу", правильная последовательность в искусстве выживания, как и в выживании, следующая:

Лагерь Огонь Вода Еда

И здесь действительно есть сходства с кемпингом, как отмечает Фишер: "Вы ставите палатку, затем зажигаете газовую горелку, готовите сосиски".

Почему искусство выживания в дикой природе так освежает

Само путешествие Фишера в искусство выживания в дикой природе началось после периода сильного стресса. "Очень напряженная работа", - вспоминает Фишер, довела его до предела. В то время он не проводил времени на природе девять лет. "Лишенный природы", как он себя описывает. После приготовления своего первого чая из хвои он открывает для себя целительную силу природы. Он все больше и больше соединяется с жизнью "внутри", "из" и "в" природе. В течение последнего десятилетия он зарабатывает на жизнь исключительно своими outdoor-курсами.

Почему искусство выживания в дикой природе так освежает? "Вы достаточно заняты поиском теплого места для сна", - говорит Фишер. И ручная работа в настоящем моменте отвлекает от размышлений о негативных мыслях. Кроме того, лучший уход за собой в дикой природе со временем повышает уверенность в себе.

Влияние леса на разных уровнях

Профессор Даниэла Халюза обсуждает влияние леса на нас с ntv.de. Она - врач-эпидемиолог и эксперт по общественному здравоохранению в Центре общественного здравоохранения Медицинского университета Вены. Ее отдел по гигиене окружающей среды и медицинской экологии показал, что пребывание в лесу имеет "глубоко положительные эффекты на благополучие человека". Исследования также показали стрессоснижающий эффект: участники испытали значительно более низкие уровни кортизола (кортизол = "гормон стресса") после пребывания в лесу. Также было замечено снижение частоты сердечных сокращений и стабильное артериальное давление, указывая на общее успокаивающее действие природы.

В лесу мы находим зеленый цвет успокаивающим и омолаживающим. Это не просто субъективное впечатление. "Этот цвет имеет доказанный успокаивающий эффект на нервную систему и может способствовать снижению уровня стресса", - говорит Халуза. Если присутствует вода - и таким образом цвет синий - эффект становится еще более бодрящим, согласно Халузе. Вода символизирует жизнь, неся в себе особое эволюционное значение.

Помимо цветов, слуховые сигналы, такие как шуршание листьев, журчание ручья или пение птиц, способствуют расслаблению. В конечном итоге, запахи играют роль в восстановлении леса: исследования показывают, что аромат лесной подстилки, мха и хвойных деревьев имеет успокаивающий эффект и стимулирует парасимпатическую нервную систему, связанную с расслаблением и исцелением.

Фишер также убежден, что лес, особенно Bushcrafting, является восстанавливающим для стресса. Когда его участники ночью выражают усталость и не могут вспомнить свои занятия, он размышляет: "Bushcrafting был бы идеальным противоядием от выгорания". Часто на его турах нет мобильной связи, что участники ценят.Instantly, they become more relaxed. Как утверждает Фишер, невозможно спешить и беспокоиться, занимаясь Bushcrafting.

Удовлетворение от ручного творчества - почему это так бодрит?

Не только зелень и тишина улучшают состояние ума у стрессовых людей. Как объясняет Халуза, ручные занятия "были научно доказаны, имеющие положительное психологическое воздействие". Особенно изготовление объектов (но также и садоводство) оказывается замечательным. Осознанность и полное погружение в настоящий момент способствуют этому. "Это состояние, известное как 'поток', характеризуется полной поглощенностью в задаче и приводит к повышенной удовлетворенности и снижению стресса", - объясняет Халуза. Такие "тактильные" занятия предоставляют успокаивающую связь с нашими корнями и укореняют нас. Они также приносят чувство достижения.

Те, кто хочет начать, не должны сразу нырять с головой. Ночевка и разжигание огня разрешены только в специально отведенных местах. Однако, как предлагает Фишер, "мне достаточно дерева, чтобы начать. Я мог бы практиковать Bushcrafting на островке движения". И кажется, что есть множество неизведанных жемчужин, ожидающих быть открытыми нами - в покое и тишине.

