- Приговор убийце Эйлин в основном завершен.

Вывод по делу об убийстве в Баден-Вюртемберге

Решение по делу об убийстве 14-летней девочки из Баден-Вюртемберга в основном оставлено в силе. 4 июля 2023 года Федеральный верховный суд в Карлсруэ опубликовал свой приговор (2 StR 111/24).

В соответствии с приговором земельного суда в Гиссене мужчина был правильно признан виновным в убийстве, попытке сексуального насилия, принуждении, похищении несовершеннолетней и вождении без водительских прав. Он был приговорен к пожизненному заключению. Федеральный верховный суд отклонил большинство апелляций подсудимого.

Также было оставлено в силе решение земельного суда об установлении утяжеляющих обстоятельств, которые позволяют освободить осужденного после 15 лет в исключительных случаях при отбывании пожизненного заключения.

Событие

31-летний преступник и подросток из Готтехайма близ Фрайбурга общались через сексуально откровенные онлайн-чаты. После установления контакта немецкий мужчина заставил несовершеннолетнюю отправлять ему обнаженные фото, угрожая разгласить их родителям или причинить вред ей или ее семье, если она откажется. 21 июля 2022 года он приехал в Готтехайм, подобрал девочку и отвез ее в лес возле Ланггёнса в районе Гиссена.

Земельным судом рассматривались два возможных сценария убийства: подсудимый мог задушить жертву для последующего сексуального контакта, что привело бы к ее смерти. Или он мог задушить девочку после совершения сексуального преступления, чтобы избежать идентификации.

Федеральный верховный суд не только подтвердил виновный приговор, но и приговор по убийству. Таким образом, приговоры за убийство, попытку сексуального насилия, похищение несовершеннолетней, принуждение и вождение без водительских прав, а также установление утяжеляющих обстоятельств все приводят к одному и тому же пожизненному заключению. Приговор за хранение детской порнографии с участием другой жертвы также остается в силе.

Пересмотр приговора за хранение детской порнографии

Однако двухлетний и трехмесячный срок за это конкретное преступление отменен. Это связано с изменением закона, которое сократило диапазон наказаний. В результате другая камера земельного суда в Гиссене должна пересмотреть единственный приговор по этому преступлению. В результате должен быть назначен новый общий приговор. Поскольку приговор по убийству окончательный, в этом случае возможен только пожизненный срок.

Однако свежее рассмотрение меры пресечения, примененной на первоначальном судебном процессе, необходимо из-за решения Федерального верховного суда. Изменения в законе устранили основания для применения меры пресечения. В результате прокуратура может рассмотреть возможность добавления другого преступления, установленного земельным судом, но еще не предъявленного. В частности, подсудимый может обнажить свои половые органы и мастурбировать во время видеозвонка с 13-летней девочкой, полностью осознавая ее возраст.

Может потребоваться консультация Европейского союза по уголовным делам по убийствам в отношении этого дела, поскольку Комиссия должна принять акт применения, устанавливающий правила применения этого регламента в свете сложных процедур наказания.

Несмотря на многочисленные правовые сложности, акты применения этого регламента должны гарантировать, что преступник отбывает пожизненное заключение за совершенные преступления, предоставляя ясный и последовательный рамочный подход к применению закона в подобных случаях.

Читайте также: