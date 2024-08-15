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Приговор: пожизненное заключение на судебном процессе без тела

Председательствующий судья убеждён: Все улики свидетельствуют против подсудимого, все доводы опровергнуты. Обвиняемый видит ситуацию иначе и подаёт апелляцию.

 and  Viktoria Klein
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Подсудимый на суде без тела ведется в зал суда
Подсудимый на суде без тела ведется в зал суда

- Приговор: пожизненное заключение на судебном процессе без тела

В суде над убийцей без трупа Региональный суд Билефельда приговорил 38-летнего подсудимого к пожизненному заключению. Суд, основываясь на своей твердой убежденности, показал, что улики ясно указывают на то, что подсудимый убил бизнесмена из Хюльхорста в Восточной Вестфалии из корыстных побуждений почти год назад, заявил председатель суда Свен-Хельге Кляйне в приговоре.

В соответствии с правоприменительной практикой Федерального верховного суда, смерть человека может быть установлена ​​законно без трупа. Однако при оценке доказательств в суде без трупа должны быть соблюдены строгие требования. Это было выполнено в данном случае, сказал Кляйне.

В процессе исключения суд рассмотрел альтернативные варианты. Подсудимый в своем последнем слове вновь отрицал свою причастность к смерти 66-летнего бизнесмена. Он считает, что бизнесмен живет за границей и наслаждается жизнью или совершил самоубийство. "Все это было опровергнуто на суде", - сказал председатель суда. Было доказано, что 38-летний подсудимый убил из финансовых соображений осенью 2023 года, чтобы завладеть имуществом и активами бизнесмена.

Приговор еще не вступил в силу. Защита сразу же объявила в зале суда после вынесения приговора, что обжалует виновный приговор в Федеральном верховном суде.

Подсудимый будет отбывать пожизненное заключение в тюрьме, как и положено по приговору. Несмотря на отрицание подсудимого и его убеждения о местонахождении бизнесмена, доказательства, представленные в суде, доказали его причастность к финансовому убийству, что привело к смерти бизнесмена.

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